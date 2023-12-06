Российская пропагандистская литература может попасть в мировые библиотеки: как это поможет РФ

Российская академия наук планирует распространить пропагандистскую литературу в библиотеках мира в рамках программ обмена. Врагу это нужно для дальнейшего освещения в кремлевских ресурсах, рассказали координаторы подполья.

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Российская Федерация планирует наполнить научные библиотеки мира пропагандистской литературой. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне планируют заполонить международные научные библиотеки пропагандистской литературой", — говорится в сообщении.

Координаторы подполья рассказали, что Российская академия наук планирует распространить пропагандистскую литературу в библиотеках мира в рамках программ обмена для дальнейшего освещения в кремлевских ресурсах.

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В ЦНС отметили, что в этой литературе "обоснуют" историческую принадлежность временно оккупированных территорий Украины к России. Цель провокации — сымитировать учеными поддержку военной агрессии Москвы.

"Центр национального сопротивления призывает не поддаваться российской пропаганде, ведь именно кремлевские апологеты войны несут ответственность за смерть сотни тысяч украинцев", — заявили координаторы подполья.

Российская ложь нацелена на дезориентацию своих жертв в информационной среде для проведения дальнейших военных кампаний против соседних государств, считают в ЦНС.

Напомним, 5 декабря в Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские Telegram-каналы распространяют фейки о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский собирается "бежать" в США весной 2024 года. Россияне прикрепляют фото якобы "сертификата" на имя президента о предоставлении американского гражданства.

1 декабря стало известно, что в течение ноября было обнаружено три сети аккаунтов, которые участвовали в спецоперациях РФ и Китая. В сообщениях, которые распространялись в сетях, не было прямых обвинений против США, Украины и политиков западных стран.