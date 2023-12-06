Британія оголосила про нові санкції проти експортерів військового обладнання в РФ

В уряді Британії розповіли, що обмеження торкнулися, зокрема, організатора VIP-авіаперевезень, постачальників електронних компонентів і виробника моторних човнів.

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Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти осіб і груп, які забезпечують і фінансують російську армію та військову промисловість. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Під нещодавніми британськими санкціями опинилися організації з різних країн, включно з Білоруссю, Китаєм, Сербією, Туреччиною, ОАЕ та Узбекистаном. Серед них — білоруське підприємство "Конструкторське бюро "Дисплей", яке пов'язують із розробкою військових технологій для білоруського уряду та підтримкою конфлікту між Росією та Україною. Також потрапила під санкції сербська компанія AVIO CHEM, яка здійснювала постачання авіаційних деталей і аксесуарів у російські підприємства. Узбецька компанія MVIZION, яка була посередником під час імпорту деталей у Росію, також зазнала обмежень. І, нарешті, турецька компанія Smart Trading Limited, яка брала участь у постачанні західної електроніки в Росію, також потрапила до числа санкціонованих компаній.

Також було піддано санкціям три китайські компанії: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co, Limited і Xinghua Co, Limited. Ці компанії займаються поставками товарів, які мають стратегічне значення для військових зусиль Росії і підпадають під санкційні обмеження.

Також Британія занесла до свого санкційного списку 31 фізичну та юридичну особу з РФ, які пов'язані з розробкою і виробництвом дронів і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

Повний випуск розмови з Михайлом Самусем незабаром буде опубліковано на YouTube-каналі Фокуса.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ хоче обійти санкції Заходу. Дочка Путіна буде розширювати вплив Кремля в Африці.