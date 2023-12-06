Між 2-ю і 3-ю: у Міноборони відреагували на слова Умєрова про лінії оборони ЗС РФ

За інформацією пресслужби оборонного відомства, бойова робота ведеться і про результати просування ЗСУ буде повідомлено відповідно до протоколів комунікації.

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Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров 6 грудня заявив, що українським військовим під час контрнаступу вдалося пройти вже дві лінії оборони. У відомстві пояснили, що він мав на увазі під цими словами.

Зазначається, що бійці ЗСУ зараз на певних ділянках фронту ведуть бойову роботу між другою та третьою лініями оборони противника. Робота над звільненням територій триває.

"Назви конкретних напрямків, де це зроблено, та на якому етапі знаходяться конкретні операції, будуть повідомлені відповідними підрозділами відповідно до протоколів комунікації", — ідеться в повідомленні Міноборони.

У Міноборони прокоментували слова Умерова про лінії оборони на фронті Фото: Скриншот

Успіхи України на фронті: відповідь Умєрова

Глава Міноборони Рустем Умєров перебуває у США з офіційним візитом, де він встиг дати інтерв'ю FoxNews. За його словами, українські військові продовжують робити все від себе можливе для того, щоб звільнити землі від російської окупації. Бійці ЗСУ, які 6 грудня відзначають професійне свято, вже перебувають перед третьою лінією оборони, каже міністр.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік", — заявив Рустем Умєров.

Крім того, він вважає, що стратегічною перемогою України можна буде вважати лише вихід на кордони 1991 року, включно з Кримським півостровом і Донбасом.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що Німеччина вважає ситуацію на фронті перемогою Києва. За словами аналітика Юліана Рєпке, у Берліні впевнені, що поточний стан справ може слугувати основою для переговорів і майбутнього України.