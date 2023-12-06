"Буде концентрація на прізвищах": у ГУР розповіли про плани РФ із дезінформації в іноземних ЗМІ

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, готується використання низки планів щодо дезінформації, у тому числі з підготовкою матеріалів у ЗМІ. У ці плани можуть бути залучені "люди з певним бекграундом", які раніше працювали на території Росії.

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Російська Федерація готує для поширення в іноземних ЗМІ дезінформаційну кампанію, яка буде спрямована на військово-політичне керівництво України. Вони концентруватимуться на конкретних прізвищах. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, зараз серед партнерів і союзників України дуже важливий період — відбувається процес узгодження ключових питань щодо продовження підтримки країни як у сфері оборони, так і в економічній.

Тому, як наголосив Юсов, саме в цей період ворог готується до посилення дезінформації та ІПСО проти України.

"Якщо ми говоримо про зовнішню аудиторію, то мета — послабити підтримку України в зовнішньому світі, розколоти проукраїнську коаліцію та надати додаткові умовні аргументи для противників, опонентів України", — зазначив представник військової розвідки.

Юсов додав, що готується використання низки планів щодо дезінформації, у тому числі з підготовкою матеріалів у ЗМІ. У ці плани можуть бути залучені "люди з певним бекграундом", які раніше працювали на території Росії.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що основною ціллю є країни вільного світу з демократичними інститутами та широким набором інструментів свободи слова, чим прямо та непрямо користуються спецслужби Російської Федерації.

"Нічого нового там не буде. Тобто будуть повтори старих російських наративів про неуспішну державу, корумпованих українців, компіляція фактів із різних періодів. Однією з характерних ознак буде концентрація на прізвищах людей, які в цей важливий період проводять переговори щодо продовження підтримки України з боку української держави. Тобто вони будуть головним об'єктом атаки", — уточнив представник ГУР.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації 5 грудня повідомили, що російські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито президент України Володимир Зеленський навесні 2024 року збирається "тікати" в США разом зі своєю родиною. За інформацією ЦПД, для "втечі" начебто вже підготовлені всі відповідні документи.

Також 5 грудня російські пропагандисти поширили фейк про те, що в Україні на війні нібито загинув 17-річний підліток, якого напередодні мобілізували. В обласній військовій адміністрації спростували інформацію.