"Потрібно обов'язково": генерал РФ заявив про готовність захопити ще дві області України (відео)

За словами колишнього глави МВС Анатолія Куликова, пов'язані амбіції Кремля нібито з НАТО. Якщо відрізати Україну від моря, військовий блок "не візьме" Київ до Альянсу.

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Генерал армії, ексміністр внутрішніх справ Росії Анатолій Куликов вважає, що окупантам потрібно захопити ще кілька українських регіонів. Про це повідомляє російське видання "Царьград".

За його словами, перед російськими окупантами нібито ще стоїть багато завдань, серед яких і окупація нових регіонів, які входять до складу України.

"Нам потрібні обов'язково Миколаївська та Одеська області. Це обов'язково для того, щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну в НАТО", — заявив Анатолій Куликов.

Такий сценарій, продовжує колишній ексглава МВС РФ, необхідний для того, щоб відрізати Україну від акваторії Чорного моря. Після цього НАТО нібито не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях.

Анатолій Куликов переконаний, що якщо Україна втратить двi областi, у яких є вихід до води, вона нібито стане не потрібна військовому блоку.

Ба більше, у Росії продовжують переконувати населення, що провина за повномасштабне вторгнення, яке було здійснено 24 лютого 2022 року, не лежить на Кремлі.

"Не Росія винна. Вина лежить на націоналістах і Заході, який підбурював їх. Наше завдання — протистояти їм", — цитує російське видання Куликова.

Нагадаємо, 29 листопада генерал морської піхоти США у відставці Джеймс Л. Джонс заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий пожертвувати будь-якою кількістю людей, щоб захопити Україну. За його словами, здатність окупантів розпочинати широкомасштабний наступ залежить від їхньої готовності призивати молодих людей в армію, навіть якщо вони недостатньо підготовлені.