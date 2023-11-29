Путін готовий пожертвувати будь-якою кількістю людей, щоб захопити Україну, — екс-генерал США

За словами Джеймса Л. Джонса, США були причетні до того, що Захід не надав Україні достатньо озброєння в потрібних темпах. Особливо це стосується авіації.

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Президент РФ Володимир Путін готовий пожертвувати будь-якою кількістю людей, щоб захопити Україну. Такої думки дотримується генерал морської піхоти США у відставці Джеймс Л. Джонс в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, здатність окупантів розпочинати широкомасштабний наступ залежить від їхньої готовності призивати молодих людей в армію, навіть якщо вони недостатньо підготовлені.

"Але очевидно, що уроки першого року війни вкоренилися як у Росії, так і в Україні. Обидві сторони тепер краще знають одна одну, знають, де їхні сили і слабкості", — сказав Джонс.

Він зазначив, що росіяни не здатні домогтися мети Путіна і захопити всю Україну.

Крім того, Джонс вважає, що США були причетні до того, що Захід не надав Україні достатньо озброєння в потрібних темпах. Особливо це стосується авіації. Тому українці були змушені вести війну зі "зв'язаною за спиною" рукою.

"Але я думаю, що зараз люди це розуміють, і постачання покращилися, і обладнання надходить швидше. Тому потрібно почекати й побачити. Але я вважаю, що найбільше не вистачає авіації", — сказав він.

Джонс заявив, що в НАТО бояться ескалації, нібито, якщо дати Україні достатньо зброї, то це розширить війну.

"Очевидно, що страх полягає в тому, що Путін може піти на ескалацію до ядерного конфлікту і всі цим стурбовані. Але я вважаю, що важливо надати українцям необхідну зброю і, безумовно, запобігти подальшому просуванню Росії вглиб України", — сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що більшість росіян підтримують війну в Україні і готові повірити словам Путіна. За словами журналістів, російських громадян прирівнюють інтереси Путіна до інтересів нації. Вони схильні підтримувати війну, навіть якщо вважають її шкідливою.