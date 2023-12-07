"Оаза ухильників": екс-командир "Айдара" закликав посилити мобілізацію у Києві (відео)

За словами колишнього військовослужбовця Євгена Дикого, владі потрібно йти на непопулярні рішення та активніше проводити мобілізацію у столичному регіоні.

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У Києві не настільки активно, як в інших регіонах, проводиться мобілізаційна кампанія, оскільки влада побоюється йти на непопулярні рішення. Про це політичний і військовий аналітик Євген Дикий заявив у коментарі "Новини.LIVE".

За його словами, мобілізація — непопулярна річ, але й війна непопулярна річ. Жорсткі заходи завжди знижують рейтинг.

"Але якщо сюди прийдуть ор** (мешканці "Чорної країни" Мордора в легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна), поняття рейтингу втратить будь-який сенс. У Росії рейтингів немає, на окупованих територіях України рейтингів немає", — пояснив своє бачення Дикий, додавши, що потрібно йти на непопулярні рішення, і Київ у цьому плані має перестати бути умовною "оазою".

Аналітик пояснив, що ходить столичними вулицями і "бачить недомобілізацію"

"У вигляді великої кількості молодих людей, призовного віку, у хорошій спортивній формі, дехто з качалок іде. Вибачте мені, а тим часом 35-річні мужики з поганим здоров'ям залишки здоров'я "добивають" десь в окопах, — сказав Дикий. — Якщо ми це не переломимо, війна покотиться в інший бік".

Нагадаємо, що в Україні придумали новий спосіб поповнити лави ЗСУ: в обхід ТЦК.

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