"Оазис уклонистов": экс-командир "Айдара" призвал усилить мобилизацию в Киеве (видео)

По словам бывшего военнослужащего Евгения Дикого, властям нужно идти на непопулярные решения и активнее проводить мобилизацию в столичном регионе.

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В Киеве не столь активно, как в других регионах проводится мобилизационная кампания, поскольку власти побаиваются идти на непопулярные решения. Об этом политический и военный аналитик Евгений Дикий заявил в комментарии "Новини.LIVE".

"Видите ли, мобилизация — непопулярная штука. Но и война непопулярная штука. И да, жесткие меры всегда понижают рейтинг. Но если сюда придут ор** (обитатели "Черной страны" Мордора в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина), понятие рейтинга потеряет какой бы то ни было смысл. В России рейтингов нет, на оккупированных территориях Украины рейтингов нет", — объяснил свое видение Дикий, добавив, что нужно идти на непопулярные решения, и Киев в этом отношении должен перестать быть условным "оазисом".

Аналитик объяснил, что ходит по столичным улицам и "видит недомобилизацию"

"В виде большого количества молодых людей, призывного возраста, в хорошей спортивной форме, некоторые с качалок идут. Извините меня, а тем временем 35-летние мужики с плохим здоровьем остатки здоровья "добивают" где-то в окопах, — сказал Дикий. — Если мы это не переломим, война покатится в другую сторону".

Напомним, что в Украине придумали новый способ пополнить ряды ВСУ: в обход ТЦК.

Также сообщалось, что тела российских солдат мешают наступать, ВС РФ не могут эвакуировать погибших с поля боя.