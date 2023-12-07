Путін "повернеться за добавкою": у МЗС Британії закликали допомогти Україні, поки не пізно

За словами британського дипломата Девіда Кемерона, протистояння в Україні можна назвати "боротьбою нашого покоління", адже Кремль продовжує загрожувати всьому континенту.

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Світова спільнота має повернути свою увагу до війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація. За іншого сценарію президент Володимир Путін може повторити агресію. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Sky News.

За його словами, війна в Україні є "боротьбою нашого покоління", оскільки Росія продовжує загрожувати безпеці на всьому континенті. Незважаючи на конфлікт на Близькому Сході, всім варто зосередитися саме на українському протистоянні.

"Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги Америки будуть радіти", — заявив Девід Кемерон.

Окремо в інтерв'ю йшлося про проблеми, які можуть виникнути з допомогою Сполучених Штатів Америки для України. Британський міністр не згоден з тим, що якщо Конгрес не проголосує за багатомільярдний пакет безпеки, в якому частина бюджету планувалася для підтримки України, то Вашингтон буде "менш надійним" союзником.

Усі розуміють, що ці гроші дуже потрібні Києву, проте питання сильно ускладнюється політичними моментами, каже Девід Кемерон.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що Володимир Путін розкритикував країни Балтії за "русофобську політику" і пообіцяв відповіддю. Жителі Балтії матимуть нещастя у себе вдома, якщо продовжуватимуть любити росіян, заявив глава Кремля. Аналогічні неприємності він пообіцяв міжнародним інституціям.

28 листопада повідомлялося, що Володимир Путін не піде на мир в Україні до виборів у США 2024 року. За даними журналістів, Альянс підтримуватиме Україну, хоча малоймовірно, що наступного року вдасться досягти миру.