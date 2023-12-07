"Відкидаємо їх, убиваємо, все йде за планом", — Умєров в інтерв'ю AP (відео)

За словами міністра оборони, якщо взяти різні 30 світових конфліктів — глобальних, етнічних, локальних — то війну в Україні слід віднести саме до глобальних конфліктів. Він також згадав про те, що Київ частково допоміг звільнити країни півночі Африки від найманців із РФ.

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що з боку російського керівництва було наївним вважати, що повномасштабне вторгнення залишиться без відповіді. Про це він розповів у коментарі агентству The Associated Press.

"Я б сказав, що було наївно нас атакувати та думати, що ми не вдаримо в обличчя. Ми діємо згідно з планом. Відкидаємо їх назад, вбиваємо їх, тому що вони на нашій території", — сказав міністр.

Рустем Умєров — про війну в Україні

За його словами, якщо взяти 30 конфліктів, які відбувалися в усьому світі — глобальних, етнічних і локальних — то війну в Україні слід віднести власне до глобальних конфліктів.

Він додав, що, на жаль, член Ради безпеки ООН, який гарантував незалежність і суверенність України, порушив зобов'язання і вторгся.

"Наше право — захищати свій народ, наші території", — сказав Умєров, додавши, що війна в Україні — приклад того, як діють авторитарні режими.

Він також згадав про те, що 50% особового складу ПВК було нейтралізовано в Бахмуті, що "призвело до нестабільності в Росії".

Репортер перепитав, чи має Умеров на увазі те, що події в Бахмуті посприяли спробі військового перевороту з боку Євгена Пригожина. Умєров відповів: "Звичайно".

"Ми нейтралізували "Вагнер", спровокували бунт у Росії, і країни Північної Африки тепер більш-менш вільні від них. Це Україна, це Бахмут", — зазначив він.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Fox News Умєров сказав, що ЗСУ подолали дві лінії оборони ЗС РФ.

Також повідомлялося, що в Міноборони пояснили слова Умєров, уточнивши, що на деяких ділянках фронту ЗСУ перебувають між 2-ю і 3-ю лініями оборони.