ЗСУ поповнюються ухильниками: ті знаходять нові способи втечі за кордон, — WP (фото)

Минулого місяця 46-річний чоловік заблукав у горах і помер від обморожень. Щонайменше 25 людей потонули під час спроби перейти Тису і потрапити до Румунії чи Молдови. Понад 7 тисяч зупинили з підробленими документами, найчастіше так намагаються перетнути польський кордон.

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З початком повномасштабного вторгнення російських військ Україна посилила захист, зокрема й західного кордону. Додаткові патрулі та паркани з колючого дроту покликані завадити чоловікам призовного віку виїхати, бо ЗСУ відчувають нестачу в людях. Про це повідомляє The Washington Post.

Керівництво країни шукає способи мобілізувати населення і вживає жорстких заходів щодо так званих ухильників. І хоча заборона на виїзд була введена для чоловіків у віці 18-60 років, багато хто зумів її обійти завдяки медичній інвалідності, відстрочці на час навчання в університеті або сімейним обставинам.

Прикордонне Велятино, Хуст

Одні наймають путівників, щоб безпечно перейти гори. Інші вирушають у ризиковану подорож поодинці. Одним із таких був 46-річний чоловік, який заблукав минулого місяця, зазнав обмороження і помер через деякий час після того, як його знайшли. Щонайменше 25 людей потонули під час спроби перейти річку Тиса, якою пролягає кордон України з Молдовою та Румунією.

Але найпопулярніший маршрут — через прикордонні пункти пропуску. Чоловіки пускаються берега: ховаються в приховані відділення в автомобілях, одягаються в ряси священнослужителів або жіночий одяг.

Максим Сидоров, 22 річний лейтенант

Андрій Демченко, представник пресслужби ДПСУ, розповів, що в одному з випадків співробітники компанії-вантажоперевізника за плату влаштували чоловіків призовного віку, які зникли щойно машина приїхала до Польщі. 20-річний молодий чоловік оформив фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю та спробував виїхати у статусі опікуна.

"Зараз я вже нічому не дивуюся", — пояснив представник прикордонної служби.

23-річний Ілля Соколов з Мукачівського прикордонного загону біля Велятино, Хуст 26-річний капітан Максим Бойчук, командир підрозділу Мукачівського загону на кордоні з Румунією

"Якщо говорити відверто, нам потрібно більше солдатів. Професійні військові закінчуються", — пояснив Дельфін, лідер 68-ї штурмової бригади, зазначивши, що занадто багато цивільних хочуть залишити війну таким "професіоналам", як він.

Олександр Кириленко та Володимир Шикор на румунському кордоні

Громадяни України зберігають єдність, багато хто розглядає протистояння РФ як битву за виживання, десятки тисяч ідуть у рекрутингові центри, розуміючи, як життя змінилося на окупованих РФ територіях.

Але в бесіді з журналістами чимало призовників кажуть, що не так уже й прагнуть іти в бій і згадують про корупцію та некомпетентність начальства.

20-річний житель Києва Максим сказав журналістам, що він може опинитися в лавах ЗСУ після університету, але не прагне ризикувати життям. Він навів історії, які чув від друзів — про недостатній військовий вишкіл та корумпованих офіцерів. Часто доводиться платити хабарі, щоб отримати кілька днів відпустки.

Один із мешканців Києва розповів, що через трьох посередників отримав документи, в яких йдеться про те, що він служить у ЗСУ, хоча насправді працює в столиці.

Співробітникам ДПСУ пропонували хабарі у 825 випадках на загальну суму 228 000 доларів, про це сказав представник пресслужби ДПСУ. Один із призовників сказав на умовах анонімності, що на молдавському кордоні прикордонника можна підкупити за 300 доларів.

З лютого 2022 року ДПСУ зупинила понад 16 500 чоловіків призовного віку; найчастіше намагалися втекти до Молдови та Румунії. Понад 7 тисяч було зупинено з підробленими документами під час спроби перетнути кордон, зазвичай польський. Тільки у 2023 році спіймали 2500 осіб.

Втеча через "зелену зону"

Гори, румунський кордон

Деякі українці намагаються тікати через ліси та гори. Один із таких опублікував відео в Instagram, зняте під час походу, зокрема мить, коли він цілує дерево, щоб відсвяткувати успішний перехід через кордон.

У листуванні з журналістами чоловік розповів, що разом із товаришем, якого назвав дезертиром, вони перетнули кордон без посередників. Чоловік сказав, що зважився на це від відчаю, бо людей виловлюють просто на вулицях.

"Навіть якщо в тебе не буде ноги, вони скажуть, що ти можеш керувати дроном", — сказав утікач, зазначивши, що звичайні українці воюють у той час, коли сини "членів парламенту" та інша еліта роз'їжджає на Мерседесах та інших дорогих автомобілях.

У Telegram-каналах можна знайти гідів, за послуги доведеться заплатити від 1200 доларів. Крім знання місцевості, деякі гіди використовують окуляри нічного бачення та інші пристрої, а також відстежують переміщення прикордонників, щоб знайти вразливості, розповіла Леся Федорова, прессекретар прикордонної служби на румунському кордоні.

Нагадаємо, що російські дезертири розповіли про великі втрати ЗС РФ в Україні.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили ще чотири схеми ухилення від служби, ті, хто намагався перетнути кордон, платили по 6000 доларів.