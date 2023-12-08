"Знають, де особа знаходиться": спецслужби України контролюють внутрішній простій РФ, — Подоляк (відео)

Радник керівника Офісу президента зауважив, що в Росії наростає криміналізація, а влада поступово втрачає керованість процесів через мобілізованих злочинців, які повертаються з війни.

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Українські спецслужби, СБУ та ГУР на сьогодні, через відповідні агентські мережі, ефективно контролюють внутрішній простій Росії. А конкретні люди, які зрадили країну будуть платити "найбільшу ціну". Про це в ефірі "Панюта.Підсумки" заявив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.

"Тобто вони знають точно, де ця особа знаходиться, що вона робить і чим вона живе", — наголосив Подоляк.

За словами радника керівника Офісу президента, про безпеку зрадників України не турбуються і на території Російської Федерації.

"Вони не будуть думати про те, що їм треба дати безпековий простір, щоб вони в ньому знаходилися. Це найбільш мерзенні істоти, особливо під час війни. І тому, вони будуть платити найбільшу ціну, хочуть вони цього чи не хочуть. Юридично, фізично — немає різниці", — каже спікер.

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Кива ні на що не впливав

Подоляк наголосив, що екснардеп Верховної ради Ілля Кива, засуджений за державну зраду, не мав жодного впливу.

"Давайте все ж таки говорити про те, що це була кримінальна особистість, можливо, якісь дивні інциденти були, тому що, він не зовсім адекватний був. Але він не мав ніякого інсайду, ні на що не впливав", — наголосив політик.

Також експерт підкреслив, що зрадники України не потрібні навіть Російській Федерації.

"Нам вони потрібні з точки зору боргів, які перед нами в них є", — каже Подоляк.

В Росії наростає криміналізація: деталі

Крім того, радника керівника Офісу президента зауважив, що в Росії наростає криміналізація, а влада поступово втрачає керованість процесів через мобілізованих злочинців, які повертаються з війни на територію РФ.

"Їх саджали в російські тюрми за тяжкі злочини, після цього вони їдуть на війну, а сьогодні повертають до себе додому. Це все буде мати суттєві впливи на Російську Федерацію. Вони не будуть контролювати ті процеси, які будуть відбуватися в Росії", — додав політик.

Нагадаємо, 8 грудня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів про зусилля, які доклали українці, щоб здійснити спецоперацію з ліквідації екснардепа-колаборанта Іллі Киви. Зокрема, українські агенти побороли потужні силові структури РФ і, подекуди, ішли на певну самопожертву.

6 грудня російські ЗМІ повідомили про те, що в Підмосков'ї було вбито ексдепутата Верховної ради Іллю Киву. Він проживав на території Росії практично два роки.