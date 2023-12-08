"Знаємо, де живуть": в ГУР розповіли про спецоперації проти Киви та інших держзрадників (відео)

Юсов розповів, що розвідка добре знає, де живе експрезидент Віктор Янукович. З його слів, за ним стежать одночасно і українські, і російські спецслужби.

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8 грудня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів про зусилля, які доклали українці, щоб здійснити спецоперацію з ліквідації екснардепа-колаборанта Іллі Киви. Зокрема, українські агенти побороли потужні силові структури РФ і, подекуди, ішли на певну самопожертву. На сьогодні продовжується стеження за іншими діячами, які перейшли на бік Кремля. Про це Юсов розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Спецслужби РФ запровадили серйозну систему контррозвідувальних заходів на території країни-агресора, наголосив представник ГУР. Тому, щоб дістатись до Киви, провели значний обсяг підготовчих робіт. Крім того, потрібно було врахувати небезпеку для людей, які втілювали операцію у життя.

"Операції, як і будь-яка діяльність на території ворога, яка продовжується і не зупиняється, — це великий ризик, це серйозна підготовка і саможертовна робота тих людей, які виконують завдання".

Зі слів Юсова, у РФ тримають під наглядом перебіжчиків з України. При цьому вони мають різний ступінь захисту залежно від того, наскільки активно їх зараз використовують. Наприклад, Кива часто виступав з антиукраїнськими меседжами. Однак, відзначив розвідник, екснардеп так і не став там "своїм".

"Кива був активним учасником російських пропагандистських ходів і психологічних інформаційних операцій проти нашої держави. Він був важливою складовою російської пропагандистської машини. Його активно використовували як інструмент антиукраїнської інформаційної діяльності — це доконаний факт".

Крім активних пропагандистів, є ще дві категорії громадян, якими цікавить ГУР: особи, що співпрацюють з російською владою, і особи, які намагаються "відійти від справ". Останній категорії, зазначив Юсов, дійсно приділяють менше уваги силові структури РФ.

Окремо Юсов торкнувся двох колишніх українських посадовців — експрезидента Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколи Азарова. Наголосив, що ГУР добре відомо, де живе Янукович, і те, що його ретельно охороняють і за ним стежать. Щодо Азарова, то розповів про процедуру, якою той міг би скористатись, щоб залишитись живим. Наприклад, він може звернутись до програми "Хочу жить": зателефонувати, діяти відповідно до інструкцій і "здатись в руки українського правосуддя".

Смерть Киви — деталі

Зазначимо, про смерть екснардепа Іллі Киви стало відомо 6 грудня. Спершу у росЗМІ опублікували повідомлення, що його начебто знайшли мертвим десь під Москвою. Пізніше стало відомо, що чоловіка відшукали у парку біля елітного котеджного містечка. Подружка Киви розповіла, що він мав звичку виходити подалі від будинків та людей, щоб зняти черговий пропагандистський ролик. Слідчий комітет РФ висунув версію, що саме тоді його й убили.

Згідно з опублікованими даними, Киву відшукали скривавленим та з гематомами. Згодом російські спецслужби заявили, що його застрелили двома пострілами — в голову та груди.

Нагадуємо, 8 грудня у СБУ нагадали про колоду карт, на якій зображено зрадників України. Зазначив, що частину з них ліквідовано, частина — можуть стати наступними.