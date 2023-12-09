Вибухи і величезна заграва: у Макіївці горить нафтобаза, — соцмережі (фото, відео)

Спочатку містяни припускали, що удар припав по складу боєприпасів, проте потім з'ясувалося, що вибух прогримів на нафтобазі "Артеміда".

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У Макіївці в суботу, 9 грудня, стався вибух, унаслідок якого розгорілася потужна пожежа. Фото і відео з місця подій почали публікувати в місцевих групах і чатах у соцмережах.

Про потужний вибух у місцевих Telegram-каналах почали писати о 14:00. Людей стурбували як гучні звуки, так і заграва пожежі, яку вони бачили. Спочатку містяни припускали, що удар припав по складу боєприпасів. Однак потім з'ясувалося, що вибух прогримів на нафтобазі "Артеміда".

У місцевих Telegram жителі Макіївки також обурюються тим, що окупанти не поспішають думати про захист міста. Їх непокоїть, що нафтобаза може стати "стаціонарною ціллю", тоді як більшість систем ППО російський армії тепер розташовані поруч із Москвою.

Жителі Макіївки нарікають, що всі системи ППО росіян зараз спрямовані на охорону Москви Фото: Скриншот

Нафтобазу "Артеміда" засновано в 1998 році. Основним видом діяльності компанії є середньо- і дрібнооптова торгівля ПММ. До початку окупації ЗС РФ Донецької області мережею з 20 автозаправних комплексів. Розташована за адресою вул. Антропова, 15а. Зазначимо, що нафтобаза постраждала від атаки боєприпасами вже не вперше. Так, пожежа від "прильотів" на ній виникала у травні та серпні 2022 року.

Нагадаємо, 6 грудня вибух пролунав в окупованому Луганську. Того дня підірвали автомобіль із "депутатом" так званої "Народної ради ЛНР" Олегом Поповим.

Цього ж дня в окупованому Бердянську прогримів гучний вибух. Містяни стверджують, що вибуху передував гучний звук прольоту ракети, який чули жителі мікрорайонів Ліски, АЗМОЛ і Нагірної частини.