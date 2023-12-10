До 100 тисяч: ветеран запропонував відправити на фронт ще одну категорію чоловіків

Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальної служби та митниці проходили фізпідготовку, медкомісію, мають базові навички володіння зброєю. Ці громадяни мають певний рівень на відміну від звичайного цивільного мобілізованого, розповів екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

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Військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий запропонував відправити на фронт українських правоохоронців. Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.ua.

"Нам дійсно треба під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не забагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний", — сказав Дикий.

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Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може втратити бронювання

З його слів, якби зараз відправили всю поліцію на фронт, то завтра б "ми б мали проблему вийти з дому". Дикий вважає, що 250 тисяч правоохоронців у тилу — багато, тоді як "50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт". Це можна було б зробити в разі зменшення відомствам квоти на бронювання працівників.

Євген Дикий наголосив, що як приклад привів Нацполіцію, оскільки її співробітників найбільше, проте ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальна служба, митниця, — загалом близько півмільйона людей. Працівники цих структур проходили фізпідготовку, медкомісію, мають базові навички володіння зброєю. У результаті вони мають базовий рівень на відміну від звичайного цивільного мобілізованого.

Нагадаємо, екскомандувач Аеромобільних (десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець заявив, що для армії піхота є незамінною, тоді як техніка, зброя, артилерія лише допомагають їм. З його слів, люди не можуть постійно перебувати на передньому фронті, оскільки їм потрібно відпочивати та лікуватися.

Раніше повідомлялося, що вручення повістки не означає те, що чоловіка відразу заберуть на фронт. Оскільки спочатку відбувається уточнення даних, медогляд, після чого видається мобілізаційне розпорядження, а далі людину відправляють на навчання.