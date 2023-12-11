Дорога займає майже тиждень: виїзд з окупації обходиться українцям у 30 тис. грн, — Федоров

За словами мера Мелітополя, вибратися на вільні території дуже складно, проте кілька маршрутів все ж є. Українська сторона допомагає громадянам у цьому питанні.

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Російські загарбники продовжують тероризувати жителів тимчасово окупованих територій і обмежують їхні права. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, виїхати з регіонів, які тимчасово перебувають під контролем Кремля, дуже складно. Є кілька напрямків і займає ця процедура не менше 5 днів.

Усе це не безплатно й українці змушені платити десятки тисяч гривень, щоб опинитися на вільних територіях.

"Ми фіксуємо виїзд жителів з окупованих територій, і багатьом жителям ми допомагаємо. Допомагаємо, з одного боку, прописуючи маршрути, маючи інформацію від багатьох наших жителів, через які блокпости легше проїжджати, через які складніше. Також протягом довгого часу наші міжнародні партнери допомагали нам у частині компенсації для людей, тому що це дорогий шлях і може коштувати до 20-30 тисяч гривень на одну людину", — заявив Іван Федоров.

Окремо мер Мелітополя наголосив, що виїзд із захоплених територій здійснюється через Крим, Мелітополь, Маріуполь, після чого в громадян є можливість потрапити до Грузії, Латвії, Естонії або Фінляндії. Також можна опинитися прямо в Українi через прикордонний перехід у Сумській області.

Після повернення в Україну жителі тимчасово окупованих територій стають на облік у гуманітарні центри, і там їм допомагають з оформленням документів, а також надають гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що росіяни використовують дітей на окупованих територіях для війни. У школах ворог проводить акцію "лист солдату", у рамках якої українських дітей змушують писати листи російським військовим, розповіли координатори підпілля.