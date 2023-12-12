РФ може перевозити зброю по Чорному морю на цивільних суднах, — ISW

За словами аналітиків, згідно зі статтею 19 Конвенції Монтре, Туреччина з 28 лютого 2022 року не пропускає військові кораблі через протоки Босфор і Дарданелли.

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Голова Міноборони Великої Британії Грант Шаппс анонсував постачання Україні 20 броньованих машин-амфібій Viking і 23 швидкісних катерів. Але два мінні тральники Sandown Київ отримати поки не може через дію Конвенції Монтре про статус проток. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 11 грудня.

Туреччина користується тією ж Конвенцією Монтре з 28 лютого 2022 року та не дозволяє російським військовим кораблям проходити через протоки Босфор і Дарданелли. Згідно з 19 статтею конвенції, "військові кораблі, що належать країнам, які воюють, не повинні... проходити через протоки". Але, за деякими даними, Росія покладається на цивільні судна і в обхід Конвенції Монтре перевозить військову техніку через протоки.

Військово-морська коаліція для підтримки України

Велика Британія та Норвегія очолять коаліцію, спрямовану на надання допомоги військово-морським силам України. 11 грудня було заявлено, що Україна отримає підтримку і на найближчий час, і в довгостроковій перспективі, щоб українські ВМС краще взаємодіяли із силами НАТО.

Міноборони Норвегії повідомило, що морська коаліція — одна з кількох подібних, які обговорювали на нещодавній зустрічі контактної групи щодо України 22 листопада. Представники України зазначають, що коаліція має існувати щонайменше до 2035 року.

Нагадаємо, що Путін розширює військово-морський флот в Арктиці, на Далекому Сході, Чорному, Балтійському та Каспійському морях, щоб підготуватися до майбутньої війни з НАТО.

Також повідомлялося, що в ISW голову МЗС Ірану назвали "папугою" Кремля: дипломат заявив, що "Хезболла" та ХАМАС отримують зброю з України.