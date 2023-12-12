"Горщик порожній": у США розповіли, скільки пакетів допомоги залишилося для України (відео)

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, необхідно ухвалити рішення про додаткове фінансування Києва. Він зазначив, що "залишилася ще пара тижнів".

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Сполучені Штати Америки планують виділити Україні ще два пакети військової допомоги до кінця 2023 року, після чого кошти буде вичерпано. Про це сказав координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю CNBC 12 грудня.

Кірбі зазначив, що в адміністрації мають намір робити все можливе, щоб допомога Україні не припинялася, однак це буде складно, якщо закінчаться кошти.

"Нам потрібне це додаткове фінансування. У нас залишилася ще пара тижнів", — сказав чиновник.

Джон Кірбі про допомогу Україні

За словами чиновника, на майбутній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден пообіцяє "наполегливо працювати" над тим, щоб домогтися ухвалення в Конгресі США законопроєкту про додаткове фінансування Києва.

Кірбі повідомив, що найближчими днями буде анонсовано новий пакет допомоги Україні. У Білому домі також допускають виділення другого пакета до кінця поточного року.

"Але на цьому все. Горщик порожній, якщо ми не отримаємо додаткового фінансування для України", — сказав він.

Нагадаємо, 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Сполучених Штатів Америки та вже провів зустрічі, де йшлося про співпрацю у сфері оборони.

На думку західного кореспондента Марка Стоуна, український лідер зіткнувся у Вашингтоні з трьома перешкодами. Журналіст зазначив, що на подальшу допомогу Києву впливає ситуація на фронті, внутрішня політика США, а також війна між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу.