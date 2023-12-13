Вирішили добити: окупанти, які перевозили винищувач Су-34, потрапили в ДТП (відео)

Пошкоджений літак везли на ремонт вантажівкою, але водій не впорався з кермуванням, і авто злетіло з дороги.

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Російські окупанти вирішили добити багатофункціональний винищувач-бомбардувальник Су-34 дорогою на ремонт. Авто, яке його перевозило, потрапило в ДТП. Про це пише "Військовий кур'єр".

"Пошкоджений російський винищувач Су-34 прямував на ремонт, але "дураки і дороги" вирішили добити його. Машина з літаком злетіла у кювет. Вєчного польота", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що вантажіка, яка перевозила залишки літака, злетіла із засніженої дороги, а її водій, ймовірно втік з місця події.

Більше подробиць ДТП, а також про місце, де це сталося, в пабліку не зазначили.

Нагадаємо, що у РФ сталося 670 поломок літаків за 11 місяців. За осінь у Росії поламалося стільки літаків, скільки раніше ламалося за рік. За даними Росавіації, у 60% (400) випадків мала місце проблема з відмовою авіатехніки та двигунів.

Раніше повідомлялося, що "Ростех" провалив план зі створення трьох лайнерів Ту-214. Замість трьох таких літаків російський завод може запропонувати до кінця року лише один.