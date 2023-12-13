Перед обличчям зростаючої загрози: НАТО збільшує спільний військовий бюджет на 12%

Як зазначив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, спільне фінансування країн Альянсу демонструє солідарність і колективну волю союзників.

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НАТО збільшить спільні витрати оборонного Альянсу 2024 року на 12%, а цивільний бюджет блоку — на 18%. Про це Північноатлантичний альянс повідомляє 13 грудня у пресрелізі на офіційному сайті організації.

Згідно з опублікованою інформацією за підсумками засідання Північноатлантичної ради в середу, 13 грудня, військовий бюджет збільшено до 2,03 мільярда євро, а цивільний — до трохи більше ніж 438,1 мільйона євро.

"Збільшення спільних витрат дасть змогу партнерам по Альянсу разом краще реагувати на загрози безпеці", — підкреслюється в релізі НАТО.

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При цьому в інформації повідомляється, що військовий бюджет покриває оперативні витрати командних структур НАТО та операції по всьому світу. Кошти, виділені на цивільні витрати, призначені для покриття витрат на персонал та оперативні витрати в штаб-квартирі НАТО, а також для міжнародної робочої сили. Це не загальні витрати на оборону окремих країн НАТО.

Третім основним елементом загального фінансування НАТО є Програма інвестицій у безпеку блоку (NSIP), яка охоплює великі інвестиції в будівництво та системи командування й управління. Стеля NSIP на 2024 рік становить 1,3 мільярда євро, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

"Спільне фінансування демонструє солідарність і колективну волю союзників. У неспокійні часи нам це потрібно більше, ніж будь-коли", — наголосив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане.

Бюджетні рішення НАТО

На Мадридському саміті 2022 року країни Альянсу домовилися спільно інвестувати в НАТО у відповідь на глобальну конкуренцію, що зростає, і загрози євроатлантичній безпеці, спричинені агресивною війною Росії проти України.

На Вільнюському саміті 2023 року лідери НАТО здійснили подальші кроки зі зміцнення стримування і оборони Північноатлантичного блоку і зобов'язалися забезпечити адекватне фінансування цих рішень. У такий спосіб, як зазначено в релізі, вони підтвердили свою незмінну прихильність міцним трансатлантичним зв'язкам, єдності та згуртованості в критичний момент для глобального миру і безпеки.

"Бюджети, що фінансуються зі спільних джерел, зміцнюють НАТО, гарантуючи великі можливості, забезпечуючи стримування, оборону й оперативну сумісність, а також підтримуючи консультації та ухвалення рішень на найвищих рівнях", — констатують в Альянсі.

І підсумовують: НАТО прагне забезпечувати безпеку в ефективний, прозорий і фінансово відповідальний спосіб.

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Нагадаємо, 13 грудня Зеленський заявив про необхідність підтримки Заходу для перемоги.

Також того самого дня Володимир Зеленський заявив про те, що Україна розпочала двосторонню роботу зі Швецією щодо гарантій безпеки. Президент висловив сподівання, що до обговорення щодо гарантій безпеки долучаться й Норвегія, Данія, Ісландія та Фінляндія.