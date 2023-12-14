В РФ диверсії на нафтобазі "Роснафти" замаскували під навчання МНС,— ГУР

Невідомі підірвали резервуар із пальним, унаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа, кажуть в розвідці.

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В РФ на нафтобазі у Воронежі пролунав вибух. Місцева влада, щоб не сіяти паніку, повідомила, що то були навчання МНС. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що 12 грудня на території нафтобази компанії "Роснафта" у місті Вороніж пролунав вибух.

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"Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар із пальним, унаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа. Аби приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах, місцеві воронезькі вожді вигадали "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" просто біля "багатотонної" цистерни з пальним", — повідомляють в ГУР.

У розвідці зіронізували, що слідчим, які розслідують вибух на нафтобазі, важко зрозуміти, під які "навчання" маскують їхню роботу.

Нагадаємо, що ЗСУ успішно освоїли нову стратегію боротьби. Уперше бійці одночасно завдали ударів по російських генераторах перешкод і приземлили російські дрони.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували українських прикордонників на Запоріжжі "порожніми" дронами. Вони розгубили бойовий заряд дорогою до українських позицій.