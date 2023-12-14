Зупинили "нічні" дрони Росії: ЗСУ успішно освоїли нову стратегію боротьби, — Forbes

Уперше бійці ЗСУ одночасно завдали ударів по російських генераторах перешкод і приземлили російські безпілотники влітку цього року під час операції в районі Кринок.

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Українські військові почали застосовувати нову стратегію боротьби з дронами армії Росії, зокрема "нічними": вони націлюються на "глушилки", які росіяни використовують для посадки українських дронів, і водночас встановлюють власні генератори перешкод, які пригнічують безпілотники окупантів. Про це йдеться в матеріалі Forbes, який було опубліковано в середу, 13 грудня.

Медіа зазначає, що оскільки невеликі, начинені вибухівкою дрони поступово стають одним із найнебезпечніших видів зброї у війні Росії з Україною, електронний захист від цих безпілотників, а також від неозброєних дронів, які обидві сторони використовують для розвідки, став незамінним. Адже армія, що володіє перевагою радіоперешкод, у змозі контролювати повітря над полем бою. І українські військові дедалі більше й більше утримують цю перевагу.

"Очевидна перевага українських сил у перешкодах не випадкова. Останнім часом Київ вирішив зробити пріоритетом радіоелектронну війну — традиційну силу сил Москви", — пише Forbes.

Як приклад ЗМІ наводить бойову операцію ЗСУ наприкінці літа, коли військові сили готували лівий берег річки Дніпро на окупованому Росією півдні Херсонської області до майбутньої переправи морської піхоти. Тоді війська радіоелектронної боротьби, артилеристи та оператори безпілотників завдали ударів по російських генераторах перешкод і приземлили російські безпілотники. У результаті навіть станом на сьогодні наші військові вже кілька місяців контролюють повітря над Кринками.

А в теперішньому часі українські військові успішно застосовують проти БПЛА окупантів "глушилки" в районі Авдіївки, де в листопаді ЗС РФ уперше почали застосовувати FPV-дрони в нічний час доби, завдаючи тим самим захисникам міста значних втрат. Метою операції було перерізати шляхи постачання боєприпасів і змусити бійців ЗСУ відступити із займаних позицій.

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Однак, несподівано для противника українські воїни почали застосовувати стратегію, яка дозволила "відключати" дрони росіян, перш ніж вони зможуть атакувати. За словами військового аналітика Дональда Гілла, який вивчає бойову ситуацію в районі Авдіївки, це означає, що лінії постачання українців можуть залишитися відкритими, а для шляхів постачання росіян стала реальною загроза блокади.

"Кількість атак українських дронів збільшилася. Це означає, що українська перевага в радіоелектронній війні, схоже, зберігається в цьому секторі. Невідомо, як довго Україна матиме її, але наразі вона рятує життя", — зазначив аналітик.

Нагадаємо, у другій половині листопада стало відомо, що системи РЕБ стануть меншими і ще потужнішими завдяки новим чипам, які інженери створюють для військових. Підсилювачі потужності є ключовим елементом у передавальних системах, покликаним підвищити рівень потужності сигналу на його вході до заданого рівня, необхідного для передачі.

А на початку листопада стало відомо про те, що в Україні випустять суперпотужну систему РЕБ проти дронів Росії. Модель уже пройшла польові випробування, і незабаром прикриватиме українських військових на найскладніших напрямках: під Авдіївкою, Работиним і на лівому березі Дніпра.