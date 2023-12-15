"Локалізація виробництва": Умєров назвав мету Міноборони України на 2024 рік

За словами чиновника, на озброєння, військову техніку і боєприпаси для Сил оборони у бюджеті відомства виділено 255 мільярдів гривень.

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Міністр оборони України 15 грудня взяв участь у британо-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Про це повідомило Міністерство оборони України.

За словами Умєрова, мета міністерства на наступний 2024 рік — локалізувати виробництво озброєння в Україні. А ще — не тільки створювати і розвивати новітні військові технології, а й масштабувати їх.

Міністр оборони підкреслив, що Київ зацікавлений у прямих угодах з британськими виробниками і готова підписувати довгострокові контракти, оскільки Велика Британія — один з найбільших партнерів та союзників України.

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Крім того, Умєров подякував за всю надану зброю, яка дозволила українцям вистояти у перші дні російської агресії, а тепер допомагає звільняти українські землі.

Міністр оборони закликав британські оборонні компанії використати українські умови — можливість перевірки зразків у бою, швидкий фідбек від військових – для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

І додав, що на наступний рік у бюджеті Міністерства оборони України на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділено 255 мільярдів гривень.

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Нагадаємо, голова оборонного відомства України Рустем Умєров наголосив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для Києва.