"Перевіряє ресторани": СБУ проводить "контрдиверсійні" заходи в Києві (відео)

За словами журналістів, водночас представники ТЦК і СП перевіряють військовозобов'язаних українців, які можуть порушувати правила військового обліку.

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Служба безпеки України з підрозділами МВС та Міграційної служби проводять "контрдиверсійні" заходи безпеки в Києві. Про це повідомляє"24 канал".

У повідомленні йдеться, що спецслужби перевіряють людей, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Водночас представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перевіряють військовозобов'язаних українців, які можуть порушувати правила військового обліку.

Крім того, у мережі поширюється відео, на якому чоловіки у військовій формі відвідали ресторан, як припускають, "Веранда на Дніпрі".

СБУ проводить "контрдиверсійні" заходи в Києві

СБУ і ТЦК помітили в ресторані в Києві: реакція нардепа

Народний депутат України Ярослав Железняк у себе в Telegram відреагував на повідомлення ЗМІ про дії СБУ, МВС і Міграційної служби.

"Хм, я правильно розумію, що це повідомлення спрощено читати треба як: "СБУ перевіряє ресторани"?" — написав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні засудили чоловіка, який "не вміє воювати". Українець в один день потрапив на перевірку даних у військкомат, пройшов медогляд і отримав "бойову повістку". Уже наступного дня його мали відправити до частини, але в чоловіка були інші плани.

Крім того, повідомлялося, що військком Одеської області назвав кількість мобілізованих депутатів. Усі категорії громадян, як пояснив начальник Одеського ВТЦК і СП Олександр Охріменко, зобов'язані звірити дані та підпадають під призов, за винятком броньованих або тих, що мають інші підстави, які дають їм не бути призваними до лав Збройних сил.