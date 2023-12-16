Наступають невеликими групами: ЗС РФ просунулися в Мар'їнці, в районі Авдіївки та Бахмута, — ISW

Російські війська наступають ударними групами до 20 військовослужбовців за підтримки бронетехніки та мають успіхи на багатьох ділянках фронту.

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ЗС РФ мають просування на багатьох ділянках фронту. Вони захопили нові позиції на Куп'янському напрямку, просунулися в районі Бахмута та поблизу Авдіївки. Про це йдеться в аналітичному звіті за 15 грудня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Луганщині

ЗС РФ 15 грудня вели наступальні дії під Куп’янськом і в північній частині Синьківки і зайняли поблизу села нові позиції біля Синьківки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що окупанти витіснили українські війська з позицій на північ від Синьківки та безуспішно наступали на схід від населеного пункту. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що російські війська провели невдалий механізований штурм біля Синьківки.

Ситуація на Донеччині

15 грудня російські російські загарбники вели наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські військові блогери стверджували, що ЗС РФ перехопили ініціативу на північ від Соледара і витіснили українські сили з невизначених позицій поблизу Роздолівки.

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ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: в ISW розповіли, які території захопив ворог (карта)

Також окупанти продовжували локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і досягли підтверджених успіхів, зокрема, вони заявили, що просунулися на північний захід від Кліщіївки і в напрямку Оріхово-Василівки та Григорівки і закріпилися в районі Богданівки. Аналітики ISW зазначили, що не бачили візуального підтвердження цих тверджень. Російські блогери стверджували, що ЗС РФ також просунулися на північний захід від Кліщіївки, захопили тактичні висоти в напрямку Іванівського і витіснили українські сили з позицій в Андріївці.

Російські джерела заявили, що ЗС РФ мають намір оточити Часів Яр. Щоправда російські блогери впевнені, що оточити Часів Яр буде складно через великі українські укріплення та розташування населеного пункту на тактичній висоті. ISW оцінює, що російські сили перебувають щонайменше за дев'ять кілометрів від Часового Яру.

15 грудня російські війська також продовжували наступ у районі Авдіївки і нещодавно просунулися поблизу Степового та Первомайського. Російські військкори стверджують, що ЗС РФ просунулися поблизу залізничної лінії на північ від Степового і нещодавно захопили позиції в лісовій зоні на північ від Степового, у селищі та на південний захід від селища і що також просуваються "широким фронтом" біля Новокалинового і просунулися до двох кілометрів у глибину на північ від Авдіївки. Крім цього росЗМІ заявили, що 14 грудня російські війська просунулися поблизу Очеретиного та промислової зони Авдіївки. 15 грудня Генштаб України повідомив, що українські сили відбили щонайменше 45 атак російських військ на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, Первомайського та Невельського. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку російські війська наступають ударними групами до 20 військовослужбовців за підтримки бронетехніки.

Російські війська 15 грудня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька і досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній Мар’їнці. Російські військкори стверджували, що ЗС РФ майже повністю захопили Мар’їнку, а українські сили контролюють менше двох відсотків населеного пункту. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 17 російських атак поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Ситуація на Південному напрямку

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська минулого тижня відбили дві українські атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області. Генштаб України повідомив, що російські війська 15 грудня безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької області на північ від Приютного та поблизу Старомайорського.

Українські та російські джерела заявили, що українські війська завдали удару по окупованому Маріуполю Донецької області 14 грудня по торговому центру "Порт-Сіті", де російські війська зберігали військову техніку, зокрема, компоненти системи ППО. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що причиною вибуху в торговому центрі стала детонація неідентифікованого патрону на парковці і що ЗС РФ зберігають у торговому центрі несправні боєприпаси.

Російські війська проводили наступальні операції в західній Запорізькій області, але 15 грудня не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Роботиного, на північний захід від Вербового та на захід від Новопокровки. Російське джерело стверджувало, що російські війська борються з нестачею транспорту на запорізькому напрямку та що російські війська не мають ремонтних баз для техніки в тилових районах.

Ситуація на лівому березі Дніпра

Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області. Військкор РФ стверджував, що російські війська здійснили серію вилазок на схід від Кринок, а ЗСУ згодом відступили вглиб самих Кринок 13-14 грудня.

15 грудня російські війська відновили авіаудари по Херсонській області. Південне оперативне командування України заявило, що російські війська завдали по Херсонській області п’ять авіаударів 25 плануючими бомбами та невизначеною кількістю ракет Х-31П.

Нагадаємо, що Київ витримав шосту повітряну атаку російських окупантів від початку грудня. ЗС РФ повернулися до тієї тактики, яку вони використовували навесні. Вони постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження.