У Донецьку пролунали вибухи: соцмережі повідомляють про прильоти по базі ЗС РФ (фото, відео)

За повідомленням місцевих, двічі був атакований один і той же об'єкт в місті, зокрема, військова база росіян.

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В окупованому росіянами Донецьку 16 грудня, було гучно. В одному з районі міста стався "приліт", а потім спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За повідомленням місцевих, двічі був атакований окремий об'єкт в місті. Через обстріл постраждала автозаправка і працівник АЗС.

Журналіст і блогер Денис Казанський повідомив, що обстрілу зазнала база російських загарбників.

"У Будьонівському районі окупованого Донецька приліт по військовій базі окупантів. Почалася сильна пожежа, дим від якої видно у різних частинах міста", — написав він.

На відео видно густий чорний дим. Також місцеві пабліки публікують світлини наслідків нічних влучань.

Глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін підтвердив, що вибухи пролунали у Будьонівському районі міста.

"Будьонівський район під обстрілами ЗСУ. Будьте обережні. Не залишайте укриттів", — написав він.

Нагадаємо, що Путін поставив цілі перед ЗС РФ до 2026 року. Амбіції Кремля враховують повне захоплення Донецької та Луганської областей, а також просування на сході та, "якщо можливо", окупацію Харкова.

Раніше повідомлялося, що начальник ГУР Кирило Буданов заявив 14 грудня, що РФ не планує вести війну в Україні у 2025 році. Однак він зазначив, що Москва ще може підкоригувати свої плани.