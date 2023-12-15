Боїться прориву на Донецьк: РФ створила лінію оборони на Донбасі (відео)

Завдяки супутниковим знімкам журналісти дізналися, що в період із грудня 2022 року до весни 2023-го окупанти будували на західній околиці Донецька лінії оборони із "зубів дракона" та окопів.

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Російська армія побоювалася наступу ЗСУ на Донецьк і тому вирішила активно наступати на Авдіївку. Такої думки дійшли журналісти програми "Схеми", якою вони поділилися в телеграм-каналі "Донбас. Реалії".

Супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні "Схем", показують: приблизно з грудня 2022-го до весни 2023 року Росія побудувала на західній околиці Донецька лінію оборони із "зубів дракона" та окопів.

Як повідомляють журналісти, це широке поле ще з попереднього етапу війни, де точилися активні бої у 2014-2015 роках. Російське командування вважало, на думку "Схем", цей напрямок найімовірнішим шляхом для наступу України на Донецьк.

Нова лінія з'явилася ще й на іншій ділянці, ближче до Донецького аеропорту. Тут росіяни до того ж облаштували вогневі точки. За припущеннями журналістів, це могли бути зенітно-ракетні комплекси, заховані в насипах, під якими розміщуються колишні радянські бункери ППО. Врешті-решт ЗСУ знищила ці вогневі точки FPV-дронами.

Загалом уся система окопів, бліндажів і вогневих точок по західному краю Донецька, за інформацією "Схем", формувалася ще на початку першої російської воєнної кампанії на Донбасі. Тож фортифікаційних споруд на цьому напрямку і так вистачало — після активних боїв у ті роки Росія та Україна остаточно закріпилися по обидва боки лінії зіткнення, і фронт не рухався.

Однак, на думку журналістів, Росія наприкінці 2022 року відчула для себе загрозу і почала копати. А у вересні 2023 року українським Силам оборони вдалося звільнити частину селища Опитне, хоча лінія фронту була тут досить стабільна.

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Таке несподіване просування ЗСУ звернуло на себе пильну увагу російського командування, а їхні пропагандисти миттєво вирушили сюди зі знімальною групою російського телебачення. У сюжеті, де російський військовий запевняв, що це була спроба наступу в районі аеропорту, воєнкори росТБ стверджували, що жодної позиції не втрачено.

Військовослужбовець РФ підтвердив, чого побоюються російські окупанти: головне — не допустити наближення ЗСУ до Донецького аеропорту.

Саме тут, за інформацією журналістів програми "Схеми", укріплення армії РФ накладаються на систему трас і розв'язок — населених пунктів Спартак, Авдіївка, Ясинувата і трохи на захід від Пісків — Первомайського. І хоча здається, що безпосередньо під Донецьком уже безкраї поля, проте зовсім поруч починається урбанізована місцевість.

За словами журналістів "Схем", це дає розуміння того, чого боялася Росія на цій ділянці фронту і чому вона пішла на Авдіївку — щоб зняти для себе загрозу наступу на Донецьк.

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Нагадаємо, 14 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вказав на те, що президент РФ Володимир Путін укотре підтвердив свій намір продовжувати війну в Україні.

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські окупанти незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

12 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначили активність українських Сил оборони на східній ділянці фронту в районі Бахмута та Авдіївки.