ЗС РФ просунулися біля Вербового і Бахмута: техніку бережуть і наступають піхотою, — ISW (карти)

Просування окупантів під Куп'янськом зупинено, але в районі Авдіївки просуваються. Тут із жовтня сили РФ втратили понад 211 одиниць техніки, більшу частину — за перші три тижні наступу.

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16 грудня російські війська продовжували наступ у районі лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але без підтверджених успіхів. ЗСУ відбили щонайменше 11 атак під Синьківкою. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 16 грудня.

За даними Генштабу ЗСУ, п'ять атак було відбито біля Макіївки та на сході від Тернів (15 км від Кремінної) і Ямполівки (17 км від Кремінної).

Російські джерела повідомили, що ЗС РФ проводили атаки за 20 км від Куп'янська, а також про неуспішні атаки ЗСУ. За даними командування ЗСУ, російські війська почали застосовувати більш ефективне озброєння замість "Ланцетів" у напрямку Куп'янська та Лиману.

Куп'янськ, ката боїв

ЗС РФ просунулися біля Бахмута

Локалізовані наступи окупаційних військ під Бахмутом були успішними. Згідно з геолокованими кадрами, ЗС РФ просунулися на північ від Хромового. Генштаб ЗСУ повідомив про марні атаки біля Богданівки та низки інших населених пунктів.

Російські джерела також повідомляли про неуспішні атаки своїх військ у напрямку від Хромового. Російські "військкори" продовжують називати локалізовані наступальні операції РФ у районі Бахмута операціями для просування до Часового Яру (12 км від Бахмута).

За даними Міноборони РФ, на околицях Кліщіївки діють елементи спецназу "Ахмат".

Понад 211 одиниць техніки під Авдіївкою

ЗС РФ 16 грудня домоглися певних просувань на Авдіївському напрямку. Геолоковані кадри за 15 грудня підтвердили, що ЗС РФ просунулися до західних околиць промзони.

Авдіївка, карта боїв

Російські "військкори" 15 і 16 грудня повідомляли про просування на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і в промзоні. Повідомлялося про просування фронтом завширшки в один кілометр на північ від Степового, на 200 метрів на південь від сміттєпереробного заводу в районі Красногорівки (5 км від Авдіївки), та наступ фронтом завширшки 540 метрів і глибиною 350 метрів у промисловій зоні.

Зі свого боку, Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ без успіху атакували на схід від Новобахмутівки (9 км від Авдіївки), Степового, а також на південь від Північного і Першотравневого.

За даними аналітиків з Frontelligence Insight, супутникові знімки за період з 10 жовтня до 28 листопада показали, що російські сили втратили понад 211 одиниць техніки під Авдіївкою. Більша частина всіх втрат припала на перші три тижні наступу під Авдіївкою.

Повідомляється, що тепер від механізованих наступів ЗС РФ перейшли до піхотних штурмів, щоб поберегти техніку.

Запоріжжя

ЗСУ продовжували контратаки в районі Роботиного, але без підтверджених просувань. Зі свого боку, ЗС РФ домоглися незначного просування в районі на північний захід від Вербового. Геолоковані кадри за 15 грудня це підтвердили.

Запорізька область, карта боїв

Російські джерела стверджували, що 13 грудня ЗС РФ відбили позиції на північ від Вербового і встановили контроль над позиціями на захід від Роботиного, які були захоплені 15 грудня.

Генштаб ЗСУ повідомив про відбиті щонайменше вісім атак російських військ на захід від Новопокровки й на південь від Роботиного.

Лівобережжя Дніпра

Лівобережжя Херсонської області

Сили оборони продовжили наступальні операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські "військкори" стверджували, що ЗСУ намагалися просунутися до лісу біля Кринок (30 км від Херсона) 15 і 16 грудня, і що в цьому районі тривають важкі бої. Російський військкор зазначав, що ЗС РФ продовжували завдавати ударів по українських позиціях біля Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми (15 км від Херсона).

Нагадаємо, що дрони ЗСУ придушили російську артилерію на лівобережжі, тому ЗС РФ використовує керовані авіабомби.

Також повідомлялося, що ЗМІ геолоціювали відео і підтвердили, що в Маріуполі згоріла база РФ.