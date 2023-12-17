Ворожий дрон убив сина відомого вченого в Одеській області

Дрон, що падав, пробив дах будинку і вибухнув усередині, коли чоловік відпочивав в одній із кімнат.

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Унаслідок атаки дронів на Одеський район, по яких відпрацювала ППО, уламки безпілотників пошкодили житлові будинки і вбили людину. Як пише "Думская", загиблий — 54-річний Дмитро Іваниця, син відомого вченого-мікробіолога Володимира Іваниці — професора і проректора Одеського національного університету імені Мечникова. Його син також був співробітником навчального закладу: він очолював видавництво "Одеський національний університет".

За інформацією видання, один із безпілотників упав на будинок, пробив дах і вибухнув усередині. У цей час господар відпочивав на дивані в одній із кімнат, де і загинуву.

За словами тих, хто знав покійного, він був хорошою людиною.

"Діма був дуже чуйним, ми між собою називали його "добра душа". Він був віруючою людиною, ніколи не відмовлявся від допомоги тим, хто був поруч. Ми будували невелику церкву в цьому селищі, і Дмитро завжди був у вирі подій", — каже місцевий житель, кришнаїт Володимир

Альона, сусідка загиблого, яка під час атаки була в підвалі, розповіла журналістам, що в небі над селом у передмісті Одеси розгорнувся справжній повітряний бій, люди чули багато сильних вибухів і відчували страх. Усе тривало 20 хвилин.

Наслідки вибуху Shahed Фото: ДСНС

Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України, зазначила, що уламки "шахедів" розлетілися на велику відстань і спровокували пожежі.

"Падіння уламків Shahed спричинили пожежі в кількох будинках на цій вулиці. Площа пожеж була досить великою, загалом понад 400 квадратних метрів. На жаль, одна людина загинула, інших постраждалих немає. Можливо, люди ще не оговталися від шоку, але ми готові надати медичну допомогу, на місці працювали психологи ДСНС", — додала полковниця ЗСУ.

Гуменюк наголосила, що російські військові змінили тактику обстрілів, і тепер "шахеди" летять над житловими кварталами. І хоча ППО успішно збиває більшу частину дронів, уламки падають на будинки людей.

Вночі над Одеською областю мобільні групи ППО збили дев'ять ворожих безпілотників.

Раніше Фокус писав, що в Одеській області український військовий збив оновлений Shahed з кулемета. Також українські військові вчаться знищувати Shahed на симуляторах.