Заміна "Гарпунів": британські кораблі озброїли крилатими ракетами NSM (відео)

Першим норвезькими протикорабельними ракетами був оснащений фрегат Королівського флоту HMS Somerset. У майбутньому ракетні системи NSM будуть встановлені ще на 11 британських кораблях.

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Кораблі Королівського флоту Великої Британії озброюють новими протикорабельними крилатими ракетами Naval Strike Missile (NSM). Першим кораблем, який отримав NSM замість застарілих ракет Harpoon, став британський фрегат Somerset, а загалом новими ракетами оснастять 11 бойових кораблів Королівського флоту, які складаються з фрегатів Type 23 та есмінців Type 45. Відео з британським кораблем було опубліковано в соцмережах 18 грудня.

Фрегат Somerset був помічений у понеділок біля військової бази британських Королівських сил Девонпорт, куди він прибув, повернувшись із військово-морської бази Гааконсверн у Норвегії. Як повідомили оглядачі The War Zone, саме на норвезькій базі комплекси Harpoon були замінені новими системами NSM.

"Дві нові чотиригарматні пускові установки NSM на HMS Somerset встановлені в тому ж місці, що й пускові установки Harpoon — прямо перед головною надбудовою". — зазначають експерти.

Коротко про ракети Naval Strike Missile

NSM — це норвезька малопомітна протикорабельна крилата ракета, яка використовує інерціальну навігаційну систему з GPS для виходу в загальний район цілі, а потім перемикається на інфрачервоний шукач у кінцевій фазі польоту.

Навігаційний комплекс також означає, що ракета володіє вторинною можливістю завдавання ударів по наземних цілях з фіксованими координатами — NSM здатна вражати різні цілі, які перебувають на відстані до 200 км.

Використовуючи вбудовану базу даних про репрезентативні типи кораблів, зброя може автоматично відрізняти передбачувану ціль від інших об'єктів, що забезпечує їй високу точність і робить її набагато менш сприйнятливою до тактики радіоелектронної боротьби й контрзаходів.

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Ракета NSM виготовлена за стандартною аеродинамічною схемою, обладнана чотирма поворотними кермами, що розташовуються у хвостовій частині корпусу, також має середньорозташоване крило, що розкривається. Маса боєголовки становить 125 кг. Ракета оснащена турбореактивним двигуном TRI 40, який розроблений у Франції компанією Microturbo.

Раніше повідомлялося, що Королівський флот Великої Британії вводить у дію корабель RFA Proteus. Він буде розгорнутий для захисту важливої інфраструктури Великої Британії на тлі атак на газопровід "Північний потік".