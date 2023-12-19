У Києві на вулиці розмістили ялинку з гільз артилерійських снарядів (фото)

На імпровізованому новорічному дереві значиться напис про те, що війна в Україні триває, і що про це має турбуватися все суспільство.

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З використаних артилерійських снарядів і частин ракет, які привезли з передової, у Києві побудували символічну різдвяну ялинку і встановили на вулиці. Про це повідомляє британське видання Sky News.

Ялинка з гільз снарядів

"Війна в Україні триває, і це має турбувати все суспільство", — такий напис значиться біля новорічного "дерева".

Ялинка з гільз снарядів

Нагадаємо, що 17 грудня в Бєлгородській області РФ відбулося стрілецьке зіткнення, за словами російських чиновників. Губернатор області В'ячеслав Гладков зазначив, що аварійні та оперативні служби почнуть ліквідацію наслідків після узгодження з Міністерством оборони РФ.

Також повідомлялося, що речник ЗСУ пояснив дії мобілізованих росіян у районі Авдіївки. Навіть за два-три тижні в умовах інтенсивних бойових дій можна здобути певний бойовий досвід, який окупанти використовують, щоб вижити, пояснив Олександр Штупун.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ згортають низку військових операцій доти, доки не прибудуть винищувачі F-16. Таку заяву зробив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.