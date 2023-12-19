Мають наказ захопити до нового року: командир ЗСУ про тактику окупантів в районі Синьківки

ЗС РФ просувають вперед штурмові групи, а за ними створюють ешелоновану оборону, для того щоб було куди відійти та підвозити БК, розповів офіцер.

Related video

Російські окупанти не полишають спроб захопити Синьківку на Куп'янському напрямку. Вони мають наказ взяти населений пункт до нового року. Про це "Еспресо" розповів командир одного з підрозділів ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський.

"Ворог намагається захопити Синьківку до нового року. Вже кілька разів була інформація від російських воєначальників, яка не відповідає дійсності, що росіяни взяли Синьківку. Але наші хлопці стоять там й не віддають жодного будинку. Синьківка — це невеликий населений пункт, але він стратегічний", — пояснив Ярославський.

Він зауважив, що на штурм Синьківки ЗС РФ кидає на штурм позицій Сил оборони України "ексвагнерівців" й бійців "Шторм-Z".

"Їхні методи введення бою нам вже давно знайомі. Вони просувають вперед штурмові групи, а за ними створюють ешелоновану оборону. Для того щоб було куди відкотитися та підвозити БК", — зауважив Ярославський.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали три категорії окупантів, які воюють на фронті. На думку українських військових, ворог прекрасно розуміє, куди й для чого йдуть. Зокрема йдуть в наступ з криком: "укроп, помри".

Раніше повідомлялося, що 19 грудня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив про плани збільшити армію до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч контрактників.