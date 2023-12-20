"Дорога життя": росіяни хочуть перерізати важливий логістичний коридор у районі Авдіївки, — ЗСУ

За словами військового загону центру спецпризначення "Омега" з позивним "Зигзаг", Сили оборони отримують усе необхідне саме за допомогою "дороги життя".

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Російські окупаційні війська прагнуть перерізати "дорогу життя", яка веде до Авдіївки Донецької області. Про це повідомляє військовослужбовець першого загону центру спецпризначення "Омега" з позивним "Зигзаг" в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день ворог проводить спроби штурмів із флангів міста, для можливості відокремити логістичний коридор, так звану "дорогу життя"", — підкреслив він.

За його твердженням, використовуючи "дороги життя", українські військові отримують усі необхідні ресурси та підтримку.

"Зигзаг" також зазначив, що наразі шлях повністю під контролем ЗСУ та Сил оборони.

Нагадаємо, 18 грудня аналітики DeepState повідомили, що окупанти захопили промзону Авдіївки. На східному фронті ворог використовує чисельність особового складу, щоб отримати тактичні переваги на полі бою. На деяких напрямках росіяни мають просування. Ворогу вдається просунутися вперед, кидаючи вперед іноді у вісім разів більше солдатів, ніж на певній ділянці мають ЗСУ.

На Авдіївському напрямку, як ідеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, українські захисники й надалі стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах міста та ще 13 атак біля Сіверного, південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.