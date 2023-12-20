Україна вийшла з переговорів із РФ за наполяганням Великої Британії, — Пєсков

За словами журналістів, Україна заявляє, що основою для миру може служити тільки виведення російських військ з усіх окупованих територій. Своєю чергою, всі недавні коментарі з Москви зводяться до капітуляції Києва.

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Україна вийшла з мирних переговорів із РФ "за наполяганням Великої Британії", уточнив речник Кремля Дмитро Пєсков після коментаря про те, що зараз немає передумов для переговорів між Києвом і Москвою. Про це повідомляє Sky News.

Позиція України в тому, що основою для миру може бути тільки виведення російських військ з усіх окупованих територій.

За словами аналітиків з "Інституту вивчення війни", всі нещодавні висловлювання російських чиновників щодо можливості мирних переговорів зводяться до того, що Україна нібито повинна капітулювати. Ніщо не вказує на те, що Москва серйозно зацікавлена в будь-якому мирному вирішенні найбільшого військового конфлікту в Європі з часів Другої світової.

Високопосадовці Кремля, зокрема, голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв, заявляли, що без територіальних поступок з боку Києва сідати за стіл переговорів не має сенсу.

Дипломат Дмитро Полянський, який представляє Росію в ООН, також заявив, що Москва не прагне до того, щоб домовитися з Києвом.