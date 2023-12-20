Під Харковом миші, а під Донецьком воші: окупантів "косять" епідемії, — речник ЗСУ (відео)

Полковник Олександр Штупун розповів, що життя в окопах під Авдіївкою також обернулось для ЗС РФ неприємним захворюванням. Тільки в порівнянні з "колегами" з-під Куп’янська їх "тероризують" не хворі гризуни, а воші.

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Бійці ЗС РФ починають масово хворіти через життя в окопах на території України. Головна причина — це відсутність гігієни. Деталями в ефірі телемарафону 20 грудня поділився речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму полковник Олександр Штупун.

"На Авдіївському напрямі й загалом по лінії бойового зіткнення уже ворог починає хворіти. Це такі болячки більше окопні", — зазначив він.

Військовий пояснив, що хвороби поширюються через те, що ворожі армійці ігнорують санітарні норми.

"Російські окупанти хворіють і у деяких підрозділах вже зафіксовано епідемію педикульозу", — підкреслив Штупун.

Він нагадав, що лише вчора розвідка повідомила про іншу епідемію. Окупантів під Куп’янськом "косить" геморагічна лихоманка з нирковим синдромом — вірусна хвороба, яку передають миші.

"На Куп'янському напрямі є проблеми з так званою "мишачою лихоманкою", то на Донеччині — це от педикульоз", — заявив речник Сил оборони.

Варто зазначити, що педикульоз — це захворювання шкіри, породжене вошами. Його симптомами є свербіж, дрібні плями на шкірі та наявність гнид у волоссі.

Коментар Олександра Штупуна (про епідемії в окопах ЗС РФ — з 4:53)

Нагадаємо, 19 грудня у ГУР проінформували, що у окупантів в районі Куп’янська стався масовий спалах "мишачої лихоманки". Ця хвороба передається людям через прямий контакт з гризунами або їхніми екскрементами.

20 грудня у соцмережах з’явилось відео, на якому українські морпіхи передають ЗС РФ неординарний "подарунок". Замість Санти до окупантів димарем спустилась граната.