Путін намагається виграти час: аналітики назвали "стратегічну проблему"

За словами військового експерта Defence Express Івана Киричевського, ЗС РФ активніше залучають підрозділи зі складу російських арештантів, що дає змогу відновитися регулярним силам.

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Окупаційне угруповання військ робить спроби виграти час, щоб поліпшити свою боєздатність. Водночас є і стратегічна проблема, яка зараз назріває на фронті. Про це повідомив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у коментарі "Еспресо".

"Ми не враховуємо, що Путін має намір переформатувати кадровий склад і підвищити боєздатність", — заявив аналітик, додавши, що, судячи з тактичної обстановки, важливо враховувати "стратегічну проблему", що назріває.

ЗС РФ активніше залучають підрозділи "Шторм-Z", що дає змогу російській армії відновитися, уточнив Киричевський.

За його словами, ПВК "Вагнер" дала змогу РФ поберегти регулярні війська і відновитися від втрат, яких вона зазнала 2022 року, щоб підготуватися до кампанії 2023 року.

Киричевський вважає, що сьогодні проблема на фронті, зокрема в напрямку Новомихайлівки, пов'язана з тим, що росіяни намагаються виграти час, для того, щоб підвищити боєздатність кадрового потенціалу.

Аналітик назвав поточні атаки російських військ у районі Новомихайлівки (Покровський район Донецької області) спробами взяти ЗСУ в Мар'їнці в кліщі. "З огляду на темпи, якими зараз наступає російська армія, окупанти не мають змоги пробити оборону ЗСУ біля Михайлівки й стрімко піти на Костянтинівку або Вугледар", — зазначив він.

Нагадаємо, що російські війська просунулися на нові території України. Про це заявив речник ЗСУ Олександр Штупун.

Також повідомлялося, що флот РФ не запускає "Калібри": експерт перерахував можливі причини. Силам оборони необхідно наростити виробництво власних дронів-камікадзе для ударів по інфраструктурі російських міст, щоб у РФ задумалися над тим, чи варто атакувати за допомогою дронів Shahed, пояснив військовий оглядач Давид Шарп.