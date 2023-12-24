Майбутнє вже тут. Чому літак F-15EX — це нова віха у винищувальній авіації

Повітряні сили США купують F-15EX не для заміни стелс-винищувачів F-35, а, імовірніше, для того, щоб замінити F-15C/D. Цей літак має великий арсенал озброєнь.

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F-15EX – не стелс-винищувач, але він втілює майбутнє ВПС США на найближчі десятиліття, а ракет йому вистачить для будь-яких завдань.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про новітню версію винищувача F-15EX Eagle II.

У листопаді пара літаків Boeing F-15EX Eagle II успішно запустила ракети зі своїх вузлів підвіски, відомих як Вузол 1 і Вузол 9.

Під час випробувань, проведених пілотами 96-го випробувального крила ВПС США, над водним полігоном випробувально-тренувального комплексу Еглін запустили ракети AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile з Вузла 1 і AIM-9X з Вузла 9.

ВПС заявили, що місія Об'єднаної випробувальної групи в межах програми оперативних польотів стала першим випробувальним польотом, який підтвердив можливість ефективної та безпечної стрільби з цих вузлів підвіски. Успішне застосування зброї стало важливим кроком у демонстрації ракетного потенціалу літака Eagle II, що складається з 12 ракет класу "повітря–повітря". ВПС підтвердили успіх листопадових випробувань на початку цього місяця.

F-15EX може збільшити своє бойове навантаження завдяки чотирьом підвісам, розташованим на кінцях крила Фото: Відкриті джерела

"Я дуже пишаюся тим, що долучився до важливої віхи програми F-15EX щодо забезпечення ВПС збільшеним корисним навантаженням", — розповів майор Джеремі Шнурбуш (Jeremy Schnurbusch), пілот 40-го FLTS, який запустив ракету AIM-9X.

Здатність F-15EX Eagle II нести цілу дюжину ракет заслуговує на увагу, оскільки попередні моделі цього бойового літака часів холодної війни могли нести всього вісім ракет класу "повітря–повітря".

F-15EX може збільшити своє бойове навантаження завдяки чотирьом підвісам, розташованим на кінцях крила.

Місія-2022 стала першим випробуванням для перевірки в дії носової частини, а також бойових можливостей Eagle II. Це значний крок вперед для програми Eagle II, оскільки F-15EX запустив свою першу ракету тільки минулого літа.

"Інтегрована стратегія випробувань зіграла вирішальну роль у нашому успіху, давши змогу нам вийти за межі традиційних випробувань, що в кінцевому підсумку привело до створення якіснішого продукту для бойового застосування в коротші терміни, ніж за традиційного підходу", — сказав Колтон Маєрс, керівник проєкту випробувань F-15EX в OFP CTF.

Після завершення початкових випробувань оперативні підрозділи, які отримали новий F-15EX, зможуть нести і застосовувати на літаку повне бойове навантаження з 12 ракет, додали у ВПС.

ВПС вже розмістили замовлення на F-15EX до липня 2020 року, і постачання цих перших Eagle II почнеться найближчим часом.

Незважаючи на можливості F-15EX, він призначений не для заміни винищувачів п'ятого покоління Lockheed Martin F-35 Lightning II, а, імовірніше, для заміни застарілих F-15 Eagles, які мають піти на пенсію.

Літак-винищувач F-15C/D Фото: US Army

Наразі ВПС поступово виводять з експлуатації застарілі моделі F-15C/D, оскільки термін служби деяких літаків наближається до 40 років.

F-15EX розширить можливості F-15, які використовуються для оборони країни.

У вересні минулого року генерал-лейтенант Майкл Ло, командувач Національної повітряної гвардії США, висловився на підтримку літака Boeing F-15EX, хоча ВПС США оголосили про скорочення закупівель цього літака зі 144 до 80 одиниць у межах бюджету на 2023 фінансовий рік.

F-15EX – це, по суті, еволюція перевіреного в 21 столітті F-15.

Двомоторний всепогодний тактичний F-15 має один із найуспішніших послужних списків серед сучасних винищувачів: понад сотню перемог і жодної поразки в повітряних боях.

Конструкція літака виявилася настільки гнучкою, що згодом була розроблена вдосконалена всепогодна ударна модифікація F-15E Strike Eagle, що надійшла на озброєння 1989 року.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у створенні більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Він регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні відносини. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu.