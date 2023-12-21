Через підозрілі дії РФ: Нідерланди посилять військову присутність у Північному морі

Нідерландські спецслужби попереджали, що російські кораблі вивчали місця розташування інтернет-кабелів, газопроводів і вітрових електростанцій біля узбережжя країни.

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Міністерство оборони Нідерландів закуповує додаткове обладнання для забезпечення безпеки своїх суден, нафтових вишок і вітряних турбін у Північному морі. Про це повідомляється в релізі на офіційному сайті Міністерства оборони країни.

Збройні сили також інвестують у супутникові потужності, щоб за допомогою різних інструментів спостереження можна було раніше виявити загрози життєво важливій інфраструктурі на морському дні. Одночасно у Збройних сил Нідерландів з 2027 року з'являться свої супутникові можливості.

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Крім того, Міноборони закуповує два нові кораблі для забезпечення безпеки Північного моря, що підтвердив держсекретар відомства Крістоф ван дер Маат. Вони, за його словами, матимуть невеликий екіпаж і оснащені датчиками та підводним обладнанням для розслідування підозрілих ситуацій.

"Уже шість місяців оборона робить постійний внесок у виявлення загроз на морі. Це робиться в тісній співпраці з береговою охороною. Здобуваючи ці ресурси, військова організація зміцнює свої можливості розвідки та спостереження. Ця здатність сприяє стримуванню можливих виконавців диверсій і шпигунства", — підкреслюється в інформації міністерства.

Що становить загрозу

За інформацією з релізу оборонного відомства відомо, що загрозу в основному становлять надводні кораблі, екіпажі яких здійснюють небажані дії під водою.

"Це включає, наприклад, розвідку або пошкодження нафто- і газопроводів чи інтернет-кабелів. Тепер таким зловмисним людям набагато складніше зробити це непомітно. Тому що супутники з радарами із синтезованою апаратурою також розпізнають судна, які вимкнули свою систему ідентифікації", — уточнюється в релізі.

Міноборони тепер постійно контролює зону відповідальності Нідерландів у Північному морі, а також прилеглу до неї територію. Це також передбачає співпрацю з іншими країнами, що межують із Північним морем.

Як зазначає Міністерство оборони, єдине співробітництво здійснюється спільно з НАТО, Об'єднаним експедиційним корпусом і Північним військово-морським співробітництвом. Так, нещодавно в Гаазі було відкрито дослідницький центр з метою забезпечення безпеки підводної інфраструктури — Експериментальний центр з безпеки морського дна.

Також кілька міністерств Нідерландів працюють разом над Програмою захисту інфраструктури Північного моря, в якій Міністерство інфраструктури та водного господарства відіграє провідну роль.

Нагадаємо, що нідерландські спецслужби раніше попереджали: російські кораблі наносили на карти місця розташування інтернет-кабелів, газопроводів і вітрових електростанцій біля берегів Нідерландів. Цієї весни ЗМІ країн Північної Європи розкрили секретні операції РФ у водах навколо своїх держав.

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На виставці NEDS 2023 у Роттердамі суднобудівна компанія з Нідерландів Royal IHC уперше продемонструвала підводний гусеничний транспортер для оборонного застосування. Як заявив директор компанії Шоерд де Бруїн, інноваційна система Seabed Crawler призначена для ведення бойових дій на морському дні.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Turk Loydu Conformity Assessment Services Corporation працює над створенням багатоцільової міні-субмарини ÇAMD. Апарат розрахований на чотирьох осіб екіпажу і повинен буде занурюватися на глибину до 300 м.