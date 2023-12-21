Из-за подозрительных действий РФ: Нидерланды усилят военное присутствие в Северном море

Нидерландские спецслужбы предупреждали, что российские корабли изучали местоположения интернет-кабелей, газопроводов и ветровых электростанций у берегов страны.

Related video

Министерство обороны Нидерландов закупает дополнительное оборудование для обеспечения безопасности своих судов, нефтяных вышек и ветряных турбин в Северном море. Об этом сообщается в релизе на официальном сайте Министерства обороны страны.

Вооруженные силы также инвестируют в спутниковые мощности, чтобы с помощью всевозможных инструментов наблюдения можно было раньше выявить угрозы жизненно важной инфраструктуре на морском дне. Одновременно у Вооруженных сил Нидерландов с 2027 года появятся свои спутниковые возможности.

Важно

С гусеницами под водой: Royal IHC впервые представила аппарат Seabed Crawler (видео)

Кроме того, Минобороны закупает два новых корабля для обеспечения безопасности Северного моря, что подтвердил госсекретарь ведомства Кристоф ван дер Маат. Они, по его словам, будут иметь небольшой экипаж и оснащены датчиками и подводным оборудованием для расследования подозрительных ситуаций.

"Уже шесть месяцев оборона вносит постоянный вклад в выявление угроз на море. Это делается в тесном сотрудничестве с береговой охраной. Приобретая эти ресурсы, военная организация укрепляет свои возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки . Эта способность способствует сдерживанию возможных исполнителей диверсий и шпионажа", — подчеркивается в информации министерства.

Что представляет угрозу

По информации из релиза оборонного ведомства известно, что угрозу в основном представляют надводные корабли, экипажи которых осуществляют нежелательные действия под водой.

"Это включает, например, разведку или повреждение нефте- и газопроводов или интернет-кабелей. Теперь таким злонамеренным людям гораздо сложнее сделать это незаметно. Потому что спутники с радарами с синтезированной аппаратурой также распознают суда, которые отключили свою систему идентификации", — уточняется в релизе.

Минобороны теперь постоянно контролирует зону ответственности Нидерландов в Северном море, а также прилегающую к ней территорию. Это также предполагает сотрудничество с другими странами, граничащими с Северным морем.

Как отмечает Министерство обороны, единое сотрудничество осуществляется совместно с НАТО, Объединенным экспедиционным корпусом и Северным военно-морским сотрудничеством. Таак, недавно в Гааге был открыт исследовательский центр с целью обеспечения безопасности подводной инфраструктуры — Экспериментальный центр по безопасности морского дна.

Также несколько министерств Нидерландов работают вместе над Программой защиты инфраструктуры Северного моря, в которой Министерство инфраструктуры и водного хозяйства играет ведущую роль.

Напомним, что нидерландские спецслужбы ранее предупреждали: российские корабли наносили на карты местоположения интернет-кабелей, газопроводов и ветровых электростанций у берегов Нидерландов. Этой весной СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств.

Важно

Ныряет на 200 м и снимает в 4К: представлен новый подводный дрон FiFish E-GO (видео)

На выставке NEDS 2023 в Роттердаме судостроительная компания из Нидерландов Royal IHC впервые продемонстрировала подводный гусеничный транспортер для оборонного применения. Как заявил директор компании Шоерд де Бруин, инновационная система Seabed Crawler предназначена для ведения боевых действий на морском дне.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Turk Loydu Conformity Assessment Services Corporation работает над созданием многоцелевой мини-субмарины ÇAMD. Аппарат рассчитан на четырех человек экипажа и должна будет погружаться на глубину до 300м.