Саботаж и террор: Финляндия жалуется на разведку БПЛА и кибератаки со стороны РФ

В Хельсинки заявили, что Россия проводит широкомасштабные операции влияния против нее и других европейских стран.

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НАТО и западные разведслужбы, включая Финляндию, предупреждают, что Россия стоит за растущим числом враждебных действий в евроатлантическом регионе — от неоднократных кибератак до поджогов. Эти акты саботажа официальный Хельсинки связывает с Москвой, в Кремле все отрицают. Об этом пишет Reuters.

"Мы сталкиваемся с перебоями, актами саботажа, различными видами ущерба. Это создает общее чувство неопределенности и расплывчатости относительно того, что правда, а что нет", — заявила министр внутренних дел Финляндии Лулу Ранне журналистам.

Она сообщила, что расследование многих случаев продолжается.

"Однако, основываясь на информации как гражданской, так и военной разведки, у нас есть четкие указания на Россию", — сказала она, добавив, что связь была наиболее очевидна в помехах GPS, которые Финляндия наблюдала в своем морском и воздушном сообщении .

"В настоящее время Россия является основным субъектом, осуществляющим широкомасштабные операции влияния против нас", — заявила Ранее.

Ранее в октябре скандинавская коммунальная компания Fortum (FORTUM.HE), заявила, что ежедневно сталкивается с кибератаками в Финляндии и Швеции, а также иногда замечает беспилотники и подозрительных лиц вблизи своих объектов. Спутниковые соединения ее электростанций также были нарушены.

Крупнейший кредитор Северного региона Nordea (NDAFI.HE), заявил, что на протяжении нескольких недель компания подвергалась беспрецедентной кампании по отказу в обслуживании, которую директор по национальной кибербезопасности Министерства транспорта и коммуникаций Раули Паананен назвал "крайне необычной".

Атаки побудили Национальное бюро расследований Финляндии в пятницу начать расследование кибератак, нацеленных на финансовый сектор.

Nordea сообщила в своем заявлении: "Недавняя волна DDoS-атак, начавшаяся в середине сентября в странах Северной Европы, была самой агрессивной из всех, что мы когда-либо видели. Атаки привели к временной замедленности или недоступности онлайн-сервисов".

По словам компании, ей удалось заблокировать около 90% недавних атак на нее.

Финские власти также стремятся проверять все случаи появления беспилотников вблизи критически важных объектов инфраструктуры. Пока никто не пойман, но по словам правоохранителей, было выявлено значительное количество краж на объектах водоснабжения, когда неизвестные крали техническое оборудование.

Supo заявил, что российским разведывательным и секретным службам пришлось пересмотреть свои операции после того, как европейские страны выслали более 700 российских дипломатов в ответ на войну России в Украине.

"Модус операнди России становится все более агрессивным, они становятся все более опасными субъектами. Другая сторона медали в том, что Россия не является всемогущим, всесильным игроком, как они часто любят себя изображать. Они не способны на все, в чем их сейчас обвиняют", — заявил агентству Reuters заместитель руководителя Supo Теему Турунен.

Напомним, о диверсиях в Европе начали публично заявлять лидеры стран ЕС еще в середине мая 2024 года. Они связывают масштабные пожары и провокационные акции именно с российской разведкой и нанятыми исполнителями.

Так, во Франции, за считанные часы до открытия Олимпиады в Париже на железной дороге произошло несколько инцидентов, из-за чего движение поездов приостановили.