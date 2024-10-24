Саботаж і терор: Фінляндія скаржиться на розвідку БПЛА і кібератаки з боку РФ

У Гельсінкі заявили, що Росія проводить широкомасштабні операції впливу проти неї та інших європейських країн.

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НАТО і західні розвідслужби, включно з Фінляндією, попереджають, що Росія стоїть за дедалі більшою кількістю ворожих дій у євроатлантичному регіоні — від неодноразових кібератак до підпалів. Ці акти саботажу офіційний Гельсінкі пов'язує з Москвою, у Кремлі все заперечують. Про це пише Reuters.

"Ми стикаємося з перебоями, актами саботажу, різними видами шкоди. Це створює загальне відчуття невизначеності та розпливчастості щодо того, що правда, а що ні", — заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне журналістам.

Вона повідомила, що розслідування багатьох випадків триває.

"Однак, ґрунтуючись на інформації як цивільної, так і військової розвідки, у нас є чіткі вказівки на Росію", — сказала вона, додавши, що зв'язок був найочевиднішим у перешкодах GPS, які Фінляндія спостерігала у своєму морському та повітряному сполученні.

"Нині Росія є основним суб'єктом, який здійснює широкомасштабні операції впливу проти нас", — заявила Ранне.

Раніше в жовтні скандинавська комунальна компанія Fortum (FORTUM.HE), заявила, що щодня стикається з кібератаками у Фінляндії та Швеції, а також іноді помічає безпілотники і підозрілих осіб поблизу своїх об'єктів. Супутникові з'єднання її електростанцій також були порушені.

Найбільший кредитор Північного регіону Nordea (NDAFI.HE), заявив, що впродовж кількох тижнів компанія піддавалася безпрецедентній кампанії з відмови в обслуговуванні, яку директор з національної кібербезпеки Міністерства транспорту і комунікацій Раулі Паананен назвав "вкрай незвичайною".

Атаки спонукали Національне бюро розслідувань Фінляндії в п'ятницю почати розслідування кібератак, націлених на фінансовий сектор.

Nordea повідомила у своїй заяві: "Нещодавня хвиля DDoS-атак, що почалася в середині вересня в країнах Північної Європи, була найагресивнішою з усіх, що ми коли-небудь бачили. Атаки призвели до тимчасової сповільненості або недоступності онлайн-сервісів".

За словами компанії, їй вдалося заблокувати близько 90% недавніх атак на неї.

Фінська влада також прагне перевіряти всі випадки появи безпілотників поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури. Поки що ніхто не спійманий, але за словами правоохоронців, було виявлено значну кількість крадіжок на об'єктах водопостачання, коли невідомі крали технічне обладнання.

Supo заявив, що російським розвідувальним і секретним службам довелося переглянути свої операції після того, як європейські країни вислали понад 700 російських дипломатів у відповідь на війну Росії в Україні.

"Модус операнді Росії стає дедалі агресивнішим, вони стають дедалі небезпечнішими суб'єктами. Інша сторона медалі в тому, що Росія не є всемогутнім, всесильним гравцем, як вони часто люблять себе вдавати. Вони не здатні на все, у чому їх зараз звинувачують", — заявив агентству Reuters заступник керівника Supo Теему Турунен.

Нагадаємо, про диверсії в Європі почали публічно заявляти лідери країн ЄС ще в середині травня 2024 року. Вони пов'язують масштабні пожежі та провокаційні акції саме з російською розвідкою та найнятими виконавцями.

Так, у Франції, за лічені години до відкриття Олімпіади в Парижі на залізниці сталося кілька інцидентів, через що рух поїздів призупинили.