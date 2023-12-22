Танки, БМП і понад 500 росіян: у ЗСУ розповіли про втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За даними командування, втрати росіян серед особового складу за добу залишили 528 осіб. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити 15 одиниць техніки.

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За останню добу Збройні сили України успішно ліквідували понад 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Крім того, наші бійці знищили 15 одиниць військової техніки противника. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Загалом на Таврійському напрямку російські військові здійснили 17 авіаударів і 1 ракетний удар, брали участь у 61 бойовому зіткненні та провели 1056 артобстрілів.

У секторі відповідальності ОСГВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники успішно протистоять противнику, який наполегливо намагається оточити Авдіївку. Наші військові проявляють високу стійкість, утримуючи оборону та завдаючи значних втрат окупантам.

Також стало відомо і про обстановку на інших напрямках:

ЗСУ відбили 22 атаки противника на схід від Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак у районах Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати загарбників у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника на захід від Вербового та на південь від Работиного Запорізької області.

А ось на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Загальні втрати російської армії становили 528 осіб.

Також українські бійці знищили 15 одиниць військової техніки, зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистеми;

2 БПЛА;

4 автомобілі;

2 одиниці спецтехніки.

Крім того, ще 14 одиниць техніки ворога було пошкоджено.

Нагадаємо, прессекретарка Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що в Миколаївській області вдалося знищити 13 ворожих безпілотників. За попередніми даними, ще 3 Shahed збили на Херсонщині та 2 — у Вінницькій області.