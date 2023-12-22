У Кремлі бояться двох речей: у ГУР розповіли про найбільший страх РФ (відео)

Двома страхами керівництва РФ пояснюється чинна політика влади.

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Найбільше в Кремлі бояться зміни режиму та фрагментації Російської Федерації. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії "Україна та світ попереду 2024".

Цими двома страхами керівництва РФ, зокрема очільника Володимира Путіна, пояснюється чинна політика влади.

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"Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше — це зміна режиму в Москві. І друге — це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія і проводить таку політику, яка є на сьогодні", — заявив Вадим Скібіцький.

Найбільше в Кремлі бояться зміни режиму та фрагментації Російської Федерації

А щодо до цілей Росії у війні проти України на 2024 рік, то ними залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей і збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

"Цілі, які ставив перед собою Путін щодо проведення так званої "СВО", — не досягнуті ані у 2022, ні у 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік", — зазначив Вадим Скібіцький.

Стратегічним завданням для України залишається деокупація всіх захоплених агресором територій. У цьому контексті активні дії на Кримському півострові, за словами представника воєнної розвідки, матимуть вплив і на інші ділянки фронту.

Як Росія використовує окупований Крим

За словами представника ГУР МО, Крим для РФ наразі є транзитною зоною для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії до південних регіонів — Херсонської та Запорізької областей.

Водночас на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунало кілька вибухів. Місцева влада перекрила міст через Керченську затоку.

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що міністр оборони Рустем Умєров поділився планами України на наступний рік, і туди увійшов Кримський півострів. Умєров упевнений, що Києву вдасться відновити кордони 1991 року, а підтримка західних союзників не скоротиться.