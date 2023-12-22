У телефонах військових РФ знайшли фотосесію майже всієї роти, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, на скриншотах документів, які також були в телефонах військовослужбовців, згадується про 8 мотострілецьку роту третього батальйону ЗС РФ, яка зазнала значних втрат.

Related video

У телефонах, виявлених на лінії зіткнення, виявилися знімки російських військових із 28 окремого мотострілецького полку. Про це повідомляє "24 Канал" із покликанням на джерела.

За словами журналістів, російські військові мало не всією ротою влаштували фотосесію, щоб зробити ветеранські посвідчення.

Росіянин зробив фото для посвідчення ветерана

На скриншотах документів, які також були знайдені в телефонах військовослужбовців, згадується про 8 мотострілецьку роту третього мотострілецького батальйону 28 окремого мотострілецького полку ЗС РФ.

Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ Військові 8 мотострілецької роти третього мотострілецького батальйону ЗС РФ

Повідомляється, що третій батальйон 28 ОМСП недостатньо укомплектований. За відомостями авторів публікації, восени у 8 роти були одні з найбільших втрат серед інших підрозділів. У підсумку залишилося тільки 38 осіб, тоді як спочатку було 94. Знімки багатьох із цих людей опинилися в журналістів.

Скриншот телефона росіянина

Повідомляється, що поки ліквідовано тільки частину 8 роти третього батальйону 28 ОМСП. Журналісти припускають, що це одні з останніх їхніх фото, які в кращому разі можна буде використовувати для публікацій у соцмережі "Вконтакте" про зниклих безвісти, повідомляють журналісти з покликанням на слова представників Сил оборони України.

Нагадаємо, що після того, як ЗСУ збили три ворожі винищувачі Су-34, на Півдні країни стане безпечніше. Але водночас за Patriot, які, ймовірно, ліквідували літаки, почнеться полювання.

Також повідомлялося, що в ЗСУ з'явилася гібридна РСЗВ BMW зі снарядами "Град" 122 мм. OSINT-аналітик OSINTtechnical повідомив, що українські захисники зі 114-ї бригади тероборони використовують пускову установку "Град" на кузові легкової машини.