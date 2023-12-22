В телефонах военных РФ нашли фотосессию почти всей роты, — СМИ (фото)

По данным журналистов, на скриншотах документов, которые также находились в телефонах военнослужащих, упоминается о 8 мотострелковой роте третьего батальона ВС РФ, которая понесла значительные потери.

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В телефонах, обнаруженных на линии соприкосновения, были оказались снимки российских военных из 28 отдельного мотострелкового полка. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на источники.

По словам журналистов, российские военные чуть ли не всей ротой устроили фотосессию, чтобы сделать ветеранские удостоверения.

Россиянин сделал фото для удостоверения ветерана

На скриншотах документов, которые также были найдены в телефонах военнослужащих, упоминается о 8 мотострелковой роте третьего мотострелкового батальона 28 отдельного мотострелкового полка ВС РФ.

Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ Военные 8 мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона ВС РФ

Сообщается, что третий батальон 28 ОМСП недостаточно укомплектован. По сведениям авторов публикации, осенью у 8 роты были одни из самых больших потерь среди прочих подразделений. В итоге осталось только 38 человек, тогда как изначально было 94. Снимки многих из этих людей оказались у журналистов.

Скриншот телефона россиянина

Сообщается, что пока ликвидирована только часть 8 роты третьего батальона 28 ОМСП. Журналисты допускают, что это одни из последних их фото, которые в лучшем случае можно будет использовать для публикаций в соцсети "Вконтакте" о пропавших без вести, сообщают журналисты со ссылкой на слова представителей Сил обороны Украины.

Напомним, что после того, как ВСУ сбили три вражеских истребителя Су-34, на юге страны станет безопаснее. Но при этом за Patriot, которые, предположительно, ликвидировали самолеты, начнется охота.

Также сообщалось, что у ВСУ появилась гибридная РСЗО BMW со снарядами "Град" 122 мм. OSINT-аналитик OSINTtechnical сообщил, что украинские защитники из 114-й бригады теробороны используют пусковую установку "Град" на кузове легковой машины.