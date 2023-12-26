Всю російську ядерну зброю, яку планували доправити до Білорусі, доставлено, — Лукашенко

За словами білоруського політика, вся російська зброя масового ураження "на своєму місці і у хорошому стані".

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про завершення поставок до Білорусі російської ядерної зброї. Про це йдеться у його заяві, яку передає пресслужба очільника.

За словами Лукашенка, наразі постачання російської ядерної зброї завершено, тож "все на своїх місцях у хорошому стані".

"Давно. Я ж казав уже, коли закінчилося постачання. Ще у вересні, на мою думку, або в жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані", — сказав Лукашенко про ядерну зброюз РФ.

У своїй відповіді на запитання, коли здійснюватимуть найближчі військові навчання, Лукашенко заявив, що вони тривають "щодня".

"Щодня вчимося. Навіть колишні вагнерівці, які у нас залишились, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід", — додав він.

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Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію за підсумками 2023 року. Глава держави заявив, що Збройні сили Росії не досягли успіхів на полі бою в Україні. Крім того, український лідер заявив, що не бачить від Росії готовності до переговорів.

У червні очільник Кремля Володимир Путін заявив, що перші тактичні ядерні снаряди доправили до Білорусі, додавши, що до кінця літа РФ цю роботу виконає повністю. А 27 червня Лукашенко сказав, що більшу частину російської тактичної ядерної зброї вже завезено до країни.

7 вересня МЗС Росії повідомило, що роботи з розміщення ядерної зброї в Білорусі продовжуються "відповідно до встановленого графіка". У середині вересня залізничники розповіли, що до Білорусі продовжують завозити ядерну зброю із Росії.