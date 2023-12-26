"Є така тенденція": ЗС РФ через втрати рідше використовують важку техніку, — ЗСУ (відео)

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 63 ОМБр Ростислава Ящишина, противник зараз застосовує важку техніку лише під час великих штурмів, але вона швидко знищується Силами оборони.

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Російські окупанти почали набагато рідше використовувати важку техніку на полі бою і на це є певна причина. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю 63 ОМБр Ростислав Ящишин в ефірі телемарафону 26 грудня.

За його словами, противник тепер використовує техніку найчастіше тільки під час великих штурмів, але українські захисники відразу ж її знищують, що призводить до зниження бойового потенціалу ЗС РФ. В інших же випадках окупанти використовують цей вид озброєння набагато рідше.

"Є така тенденція, що ворог не часто намагається застосовувати техніку. Якщо відбуваються якісь великі штурми, то так — ця техніка використовується, але фактично одразу знищується нашими маленькими повітряними силами. Минулого тижня під час однієї з таких спроб штурму було пошкоджено кілька БТРів. Нещодавно також знищили САУшку, регулярно знищуються машини підвозу", — заявив Ростислав Ящишин.

Одна з причин, через яку ЗС РФ відмовилися від масового використання техніки, — більш вигідні позиції у ЗСУ, з яких цю техніку і знищують.

"Якісної протидії дронам немає, РЕБ не дає 100% захисту. Тому вони може б і хотіли завезти більше техніки, але не можуть цього зробити", — продовжив Ростислав Ящишин.

До слова, в України є теплові FPV-дрони, продовжує військовий, але поки що не можна сказати, на чиєму боці паритет.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що ЗС РФ по-новому прикривають техніку за 20 км від фронту і використовують для цього цинічний спосіб. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що жителі Волновахи Донецької області стали живим щитом для російської військової техніки, яку ворог накопичує на Вугледарському напрямку.