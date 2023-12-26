"Мають право": у КМВА пояснили, чи видаватимуть повістки на тимчасових блокпостах у Києві

Як інформують у Київській міській військовій адміністрації, ніхто не завадить представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки бути присутніми на такому блокпосту й здійснювати свою безпосередню діяльність.

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У різних районах Києва від 25 до 28 грудня проводяться безпекові навчання. У місті розгорнули тимчасові блокпости, які не передбачають вручення повісток військовозобовʼязаним. Однак представники ТЦК та СП можуть бути там присутні. Про це ТСН.ua повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"На тимчасових блокпостах проводяться навчання Угрупування сил і засобів оборони міста Києва. Складові підрозділи навчань мають чітко прописаний план заходів, зокрема відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Ці навчання є відпрацюванням безпекових заходів", — наголошують у КМВА.

Представники ТЦК мають право здійснювати свою роботу на території міста

Як зазначають журналісти, вже другий день поспіль кияни повідомляють про тимчасові блокпости по місту, де начебто чоловікам видають повістки. Однак, за словами КМВА, згідно із планом навчань, повістки видавати там не повинні, але ніхто не завадить представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки бути присутніми на такому блокпосту.

"ТЦК та СП, згідно своїх функціональних повноважень, не виконують безпекових функцій. Але, згідно чинного законодавства та правового режиму воєнного стану, представники ТКЦ та СП мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва в дозволений законодавством спосіб", — пояснюють у пресслужбі міської військової адміністрації.

Крім того, там зауважують, що їм невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах.

"За детальною інформацією стосовно місць та кількості вручених повісток просимо звертатися до районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — зазначають в КМВА.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Сергій Попко розповів, що захист і безпека столиці та її мешканців є дуже важливим завданням. Відповідно, необхідно регулярно підвищувати рівень навичок, взаємодії та боєздатності тих структур, які забезпечують оборону Києва. Тому у різних районах міста розгорнули тимчасові блокпости.