"Имеют право": в КГВА объяснили, будут ли выдавать повестки на временных блокпостах в Киеве

Как информируют в Киевской городской военной администрации, никто не помешает представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки присутствовать на таком блокпосту и осуществлять свою непосредственную деятельность.

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В разных районах Киева с 25 по 28 декабря проводятся учения по безопасности. В городе развернули временные блокпосты, которые не предусматривают вручения повесток военнообязанным. Однако представители ТЦК и СП могут там присутствовать. Об этом ТСН.ua сообщили в Киевской городской военной администрации.

"На временных блокпостах проводятся учения Группировки сил и средств обороны города Киева. Составляющие подразделения учений имеют четко прописанный план мероприятий, в частности отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Эти учения являются отработкой мер безопасности", — отмечают в КГВА.

Представители ТЦК имеют право осуществлять свою работу на территории города

Как отмечают журналисты, уже второй день подряд киевляне сообщают о временных блокпостах по городу, где якобы мужчинам выдают повестки. Однако, по словам КМВА, согласно плану учений, повестки выдавать там не должны, но никто не помешает представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки присутствовать на таком блокпосту.

"ТЦК и СП, согласно своим функциональным полномочиям, не выполняют функций безопасности. Но, согласно действующему законодательству и правового режима военного положения, представители ТКЦ и СП имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева в разрешенный законодательством способ", — объясняют в пресс-службе городской военной администрации.

Кроме того, там отмечают, что им неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах.

"За подробной информацией относительно мест и количества врученных повесток просим обращаться в районные Территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — отмечают в КГВА.

Напомним, ранее начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что защита и безопасность столицы и ее жителей является очень важной задачей. Соответственно, необходимо регулярно повышать уровень навыков, взаимодействия и боеспособности тех структур, которые обеспечивают оборону Киева. Поэтому в разных районах города развернули временные блокпосты.