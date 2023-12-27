США збили 12 дронів та п'ять ракет, запущених хуситами в Червоному морі, – Міноборони

Есмінець з керованими ракетами USS Laboon і невизначена кількість винищувачів F-18 провели успішну операцію зі знищення зброї та техніки.

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Американські війська збили 12 ударних безпілотників, три протикорабельні балістичні ракети та дві крилаті ракети, запущені хуситами. У сервісі мікроблогів Х Центральне командування Збройних сил США повідомило подробиці.

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Єменські хусити атакували БПЛА французький фрегат у Червоному морі (фото)

Для ліквідації ворожої техніки були застосований есмінець з керованими ракетами USS Laboon і невизначена кількість винищувачів F-18. Армійські підрозділи застосовані у складі ударної групи Ейзенхауер у південній частині Червоного моря.

Жодне судно не отримало уражень, повідомлень стосовно постраждалих немає. Загалом ліквідовано 12 дронів та 5 ракет у Червоному морі.

Хусити, як йдеться у повідомленні, вели обстріл протягом 10 годин. Він почався приблизно о 6:30 ранку (за часом Сани) 26 грудня.

Операції Prosperity Guardian проти хуситів

Ллойд Остін, міністр оборони США, 19 грудня оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. Багатонаціональна ініціатива з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил має на меті забезпечити відповідний рівень свободи судноплавства в Червоному морі.

Пентагон оголосив Червоне море критично важливим водним шляхом. Завдяки цьому транспортному коридору здійснюється дотримання принципів свободи судноплавства. Це головний комерційний шлях, який сприяє міжнародній торгівлі. Державі, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з проблемою, яку створює цей недержавний суб’єкт. Його представники запускають балістичні ракети й дронів на торговельні судна багатьох держав, які законно перетинають міжнародні води.

Хусити раніше заявили про солідарність із терористичною організацією ХАМАС. Вони назвали воєнний конфлікт на Близькому Сході "невиправданою агресивною війною проти Палестини".

Нагадаємо, 19 грудня хусити, які захопили владу в Ємені, заявили, що "не вражені" багатонаціональним альянсом, який створюють США для гарантування безпеки в Червоному морі. Вони вважають, що коаліція "принципово не потрібна", тому що прибережні води Ємену безпечні для всіх кораблів, окрім тих, що прямують до Ізраїлю.